F1 - Hamilton : La vérité éclate sur son transfert chez Ferrari !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après avoir brillé du côté de Mercedes depuis 2013, Lewis Hamilton a pris la décision de continuer sa carrière chez Ferrari. Associé à Charles Leclerc cette année, le pilote britannique ne connaît pas des résultats très satisfaisants. Mais à 40 ans, sa signature chez la célèbre écurie italienne présente des avantages importants. Nico Rosberg évoque les journées promotionnelles pour les pilotes.

Septuple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton n'a plus rien à prouver. A 40 ans, il a décidé de se lancer un nouveau défi en rejoignant Ferrari. Cela lui permet d'aborder les journées promotionnelles avec plus de sérénité. Ces étapes, qui prennent parfois beaucoup de temps aux pilotes, ne sont pas aussi contraignantes chez l'écurie italienne, d'après Nico Rosberg. Un avantage certain qui a fait pencher la balance d'après l'ancien coéquipier d'Hamilton.

Hamilton signe chez Ferrari, Rosberg dévoile pourquoi Champion du monde en 2016 chez Mercedes, avec Lewis Hamilton dans l'équipe, Nico Rosberg connaît bien le pilote britannique. L'Allemand est persuadé que le Britannique a pris la décision de débarquer chez Ferrari en partie parce que les journées promotionnelles ne sont pas aussi contraignantes qu'ailleurs. « C’est l’une des raisons qui ont poussé Lewis à rejoindre Ferrari. Parce que Ferrari n’utilise pas ses pilotes pour les journées sponsorisées. La marque est tellement forte qu’elle n’a pas besoin d’offrir beaucoup de temps à ses sponsors avec les pilotes. J’ai entendu dire qu’à l’époque de [Sebastian] Vettel, celui-ci devait consacrer 10 jours à cette activité, et c’était tout » déclare-t-il d'après des propos rapportés par Auto-Moto.com.