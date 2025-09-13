Hamilton - F1 : «Sois un co*****», l'annonce surréaliste !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Actuellement en poste chez Ferrari depuis le début de la saison, Lewis Hamilton a rejoint une écurie par laquelle une ancienne légende importante pour lui est passée : Niki Lauda. Le pilote autrichien, disparu en 2019, occupe toujours une place importante dans le cœur du Britannique. Ce dernier lui a encore rendu un hommage récemment, se remémorant ses grands conseils.

Septuple champion du monde, Lewis Hamilton reste toujours actif en Formule 1 malgré l'âge. A 40 ans, le pilote britannique ne réalise pas une grande saison sur le plan sportif chez Ferrari mais il savoure sa place dans l'écurie italienne. A Monza, il en a profité pour rendre hommage à Niki Lauda, avec qui il tenait une relation privilégiée. L'Autrichien lui avait glissé un conseil plutôt surréaliste à ses débuts.

Lewis Hamilton rend hommage à Niki Lauda Triple champion du monde de Formule 1, Niki Lauda est décédé en 2019 à l'âge de 70 ans. L'Autrichien joue un rôle décisif dans le recrutement de Lewis Hamilton chez Mercedes en 2013. Le Britannique enchaînera les titres jusqu'à la disparition de Lauda. Les deux hommes ont eu le temps de beaucoup échanger durant toutes ces années. « Niki et moi avions une relation extraordinaire. Quand j’ai rejoint Ferrari, je n’avais même pas pensé au fait que Niki avait piloté pour Ferrari. C’était simplement parce que, enfant, je regardais Michael et j’étais un grand fan de l’équipe. Je regardais toujours la réaction du public chaque fois que Ferrari montait sur le podium : la passion était sans égal. Je voulais ressentir cela. Maintenant que j’ai rejoint l’équipe et que j’en apprends davantage sur son histoire, ce week-end est incroyable. Car j’ai pu rendre hommage à Niki chez Mercedes, j’ai pu célébrer les championnats remportés avec lui, et maintenant je peux venir chez Ferrari et lui rendre hommage ici aussi » a-t-il déclaré récemment d'après des propos rapportés par Nextgen-Auto.