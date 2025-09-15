F1 - «Non, c'est hors de question» : Nouveau pilote avec Verstappen, Red Bull reçoit une terrible réponse !

Comme tous les ans, les débats sur le coéquipier de Max Verstappen font grandement parler. Et pour cause, Yuki Tsunoda déçoit pendant qu'Isack Hadjar impressionne chez Racing Bulls. Cependant, Nico Rosberg conseille au pilote français de terminer la saison dans son équipe en refusant la possibilité de signer chez Red Bull si jamais elle venait à se présenter.
Auteur d'une première saison très impressionnante en Formule 1, le rookie Isack Hadjar est monté sur son premier podium en carrière lors du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Compte tenu de ses performances chez Racing Bulls, le jeune français est annoncé avec insistance chez Red Bull pour remplacer Yuki Tsunoda qui déçoit depuis qu'il a pris la place de Liam Lawson en début de saison.
Red Bull ouvre la porte à Hadjar...
D'ailleurs, Helmut Marko a ouvert la porte à la possibilité de voir Isack Hadjar chez Red Bull. « Il a la force mentale pour tenir tête à Verstappen. Il ne rejette jamais la faute sur la voiture, il s’auto-critique et apprend vite. Il ne commet pas d’erreurs, ce qui est rare pour un rookie. C’est un pilote très rapide, capable de progresser sur chaque circuit. Fondamentalement, nous voulons rester dans notre vivier de pilotes pour 2026. Si un super talent venait à apparaître ailleurs, nous ne l’ignorerions pas. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas », confiait-il ces derniers jours.
... qui doit fuir selon Nico Rosebrg
Cependant, Nico Rosberg conseille à Isack Hadjar de ne pas rejoindre Red Bull cette saison. « Je dirais : "Non, je ne le ferai pas, hors de question, essayez de me forcer" », assure le champion du monde 2016 dans des propos rapportés par PlanetF1, avant d'en rajouter une couche : « Je m'en fiche. Non, je ne le ferai pas. Vous allez me forcer à le faire ? Vous allez me traîner là-bas ? Non, je n'irai pas. Savez-vous à quel point c'est risqué ? Savez-vous combien de carrières ont failli être détruites dans cette liste ? Savez-vous à quel point cette liste est longue ? Et vous connaissez la situation actuelle de Yuki, sa carrière n'est pas très brillante en ce moment. Chez Racing Bulls, tout allait bien pour lui, il réussissait bien, tout était parfait. »