F1 - «Non, c'est hors de question» : Nouveau pilote avec Verstappen, Red Bull reçoit une terrible réponse !

Comme tous les ans, les débats sur le coéquipier de Max Verstappen font grandement parler. Et pour cause, Yuki Tsunoda déçoit pendant qu'Isack Hadjar impressionne chez Racing Bulls. Cependant, Nico Rosberg conseille au pilote français de terminer la saison dans son équipe en refusant la possibilité de signer chez Red Bull si jamais elle venait à se présenter.

Auteur d'une première saison très impressionnante en Formule 1, le rookie Isack Hadjar est monté sur son premier podium en carrière lors du Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Compte tenu de ses performances chez Racing Bulls, le jeune français est annoncé avec insistance chez Red Bull pour remplacer Yuki Tsunoda qui déçoit depuis qu'il a pris la place de Liam Lawson en début de saison.

Red Bull ouvre la porte à Hadjar... D'ailleurs, Helmut Marko a ouvert la porte à la possibilité de voir Isack Hadjar chez Red Bull. « Il a la force mentale pour tenir tête à Verstappen. Il ne rejette jamais la faute sur la voiture, il s’auto-critique et apprend vite. Il ne commet pas d’erreurs, ce qui est rare pour un rookie. C’est un pilote très rapide, capable de progresser sur chaque circuit. Fondamentalement, nous voulons rester dans notre vivier de pilotes pour 2026. Si un super talent venait à apparaître ailleurs, nous ne l’ignorerions pas. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas », confiait-il ces derniers jours.