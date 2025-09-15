F1 : «Il est prêt», il balance sur un transfert avec Verstappen !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Parmi les rookies cette saison en Formule 1, Isack Hadjar réussit des débuts exceptionnels à ce niveau. Le pilote Racing Bulls, écurie sœur de Red Bull, vient de valider son premier podium sur la piste du Grand Prix des Pays-Bas. Une performance qui le rapproche un peu plus du deuxième baquet aux côtés de Max Verstappen en 2026. Son coéquipier Liam Lawson le sent prêt à relever ce défi.

A seulement 20 ans, Isack Hadjar est devenu le plus jeune Français à terminer sur le podium d'une course en Formule 1. Depuis le début de la saison, il affiche des performances très convaincantes. A l'heure actuelle, des discussions sont en cours au sujet de l'identité du deuxième pilote qui fera équipe avec Max Verstappen chez Red Bull. La candidature d'Hadjar a été appuyée par Liam Lawson.

« Isack est prêt » Le natif de Paris, qui possède également la nationalité algérienne, semble avoir ses yeux rivés sur ce deuxième baquet, actuellement occupé par Yuki Tsunoda. D'autant plus que le Japonais, qui a récupéré cette place après le déclassement de Liam Lawson en début de saison, n'arrive pas à être très convaincant. « Isack est prêt. Il a fait du très bon travail cette année. Obtenir un podium cette saison est assez spectaculaire. Il fait vraiment du très bon travail. D’une certaine manière, je pense que beaucoup de pilotes se sentent toujours prêts à franchir une nouvelle étape. Il fait tout ce qu’il faut en ce moment » a récemment déclaré Liam Lawson, d'après des propos rapportés par F1Only.