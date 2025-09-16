F1 : Verstappen change d’équipe, c’est le choc !

Pierrick Levallet

La F1 ne reprenant du service que dimanche prochain, Max Verstappen a profité de ce week-end pour participer à une manche du championnat de NLS (Nurburgring Langstrecken-Serie). À cette occasion, le Néerlandais n’a pas représenté Red Bull mais sa propre structure. Le quadruple champion du monde a d’ailleurs impressionné son instructeur pendant la course.

Max Verstappen a profité de ce week-end pour élargir ses horizons dans le sport automobile. Le Néerlandais, qui n’a presque plus rien à prouver en F1, a participé à une manche du championnat de NLS (Nurburgring Langstrecken-Serie) en roulant sur la mythique Nordschleife. Le pilote de Red Bull, qui représentait sa propre structure Verstappen.com Racing ce samedi, a obtenu avec succès sa licence de catégorie A pour ce tracée légendaire. Il a par la même occasion surpris son instructeur pendant la course.

«Il trouvait ça drôle» « C’était fantastique de rouler quelques tours devant le champion du monde. Heureusement, j’avais beaucoup plus de puissance, sinon ça n’aurait peut-être pas marché... Nous étions en contact par radio et je lui ai donné quelques conseils, mais au final, on s’amusait aussi un peu. Il roulait en slicks, moi en pneus route classiques, et j’attaquais vraiment à fond. Il trouvait ça drôle, et je pense qu’il a apprécié aussi » a d’abord confié Andreas Gülden dans des propos rapportés par NextGen-Auto.