F1 - Lewis Hamilton : Son ex balance sur son calvaire !

Pierrick Levallet

La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari n’est pas aussi belle qu’escompté. Le Britannique a eu du mal à s’adapter à sa nouvelle voiture jusqu’à présent. Mais le septuple champion du monde a montré un tout autre visage lors du Grand Prix de Monza. Nico Rosberg, son ex-coéquipier, s’est ainsi livré sur le calvaire du pilote de 40 ans.

Après une fin d’aventure mitigée chez Mercedes, Lewis Hamilton pensait relancer sa carrière en signant chez Ferrari. Mais finalement, sa première saison n’est pas aussi radieuse qu’escompté. Jusqu’à présent, le septuple champion du monde a eu du mal à s’accommoder à sa nouvelle voiture. Le pilote de 40 ans pointe ainsi à la sixième place du classement général de la F1. Lewis Hamilton a toutefois livré une plutôt belle prestation lors du Grand Prix de Monza malgré sa sixième position. Nico Rosberg en a donc profité pour se lâcher sur le calvaire de son ex-coéquipier au sein de la Scuderia.

«Cela montre à quel point la situation était mauvaise» « C’était agréable de voir Lewis passer un week-end vraiment solide, se sentir à l’aise dans la voiture, être rapide par moments et montrer des éclairs de son génie. Il faut confirmer à Bakou ce week-end maintenant. Je pense que ce fut un week-end important pour lui, mais en même temps, cela montre à quel point la situation était mauvaise auparavant » a d’abord expliqué l’ancien pilote de Mercedes dans des propos rapportés par NextGen-Auto.