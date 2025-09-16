F1 - Lewis Hamilton : Son grand rival annonce une catastrophe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ancien rival de Lewis Hamilton chez Mercedes, Nico Rosberg s'est prononcé sur sa situation chez Ferrari. Le champion du monde 2016 n'est pas très rassuré pour le futur de la Scuderia. L'ancien pilote allemand prédit en effet une longue période de disette pour l'équipe italienne.

Grand rival de Lewis Hamilton chez Mercedes, alors qu'ils se côtoient depuis qu'ils sont très jeunes, Nico Rosberg s'est prononcé sur la situation actuelle du septuple champion du monde. Et très clairement, le champion du monde 2016 n'est pas très rassuré pour la suite de la saison de Ferrari, bien qu'il reconnaisse que Lewis Hamilton monte en puissance.

Rosberg inquiet pour Ferrari « C’était agréable de voir Lewis passer un week-end vraiment solide, se sentir à l’aise dans la voiture, être rapide par moments et montrer des éclairs de son génie. Il faut confirmer à Bakou ce week-end maintenant. Je pense que ce fut un week-end important pour lui, mais en même temps, cela montre à quel point la situation était mauvaise auparavant. Le simple fait qu’il soit proche de Charles nous fait tous dire ’c’est un excellent week-end’, car il a commis tellement d’erreurs auparavant et a également eu des problèmes de rythme. Mais quoi qu’il en soit, c’est bien de le voir passer un bon week-end et espérons qu’il pourra continuer sur cette lancée. Ce serait important pour lui », lâche-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.