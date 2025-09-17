F1 - Alpine : Pierre Gasly annonce un nouveau calvaire !

Pierrick Levallet

Rien ne sourit à Alpine depuis le début de saison. L’écurie française n’arrive pas à obtenir de bons résultats et ne parvient pas à redresser la barre. L’équipe pointe ainsi à la dernière place du classement constructeur de la F1. Pierre Gasly fait pourtant tout son possible pour aider Alpine à se sortir de ses galères. Le pilote de 29 ans a d’ailleurs fait savoir que l’écurie allait être en difficulté concernant les réglages de sa voiture lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan dimanche prochain.

«Un pilotage propre et intelligent» essentiel en Azerbaïdjan pour Pierre Gasly « J’ai hâte de reprendre le volant ce week-end à Bakou pour lancer le sprint final. J’adore me rendre sur ce circuit et dans cette ville où j’ai déjà connu le succès avec un podium en 2021 et un autre en GP2 Series en 2016. Ces résultats, je les ai obtenus grâce à un pilotage propre et intelligent, ce qui est essentiel sur un tracé aussi exigeant » a d’abord expliqué le pilote d’Alpine dans des propos rapportés par NextGen-Auto.