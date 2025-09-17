F1 : Incroyable, un pilote s'annonce chez Red Bull avec Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En 2026, Red Bull devrait changer de pilotes compte tenu des performances de Yuki Tsunoda. Pour épauler Max Verstappen, Isack Hadjar est très régulièrement annoncé pour une promotion grâce à sa saison exceptionnelle chez Racing Bulls. Et le pilote français confirme d'ailleurs à demi-mots qu'il devrait prendre la place du Japonais la saison prochaine.

C'est devenu un secret de Polichinelle. Grâce à sa première saison très aboutie en Formule 1, Isack Hadjar devrait rejoindre Max Verstappen chez Red Bull la saison prochaine. Il faut dire que le Français enchaîne les performances de haut niveau à l'image de son podium aux Pays-Bas ou encore de son incroyable remontée à Monza où il a terminé dixième après être parti des stands. Par conséquent, Isack Hadjar a de grandes chances de rejoindre Red Bull en 2026, et il le confirme d'ailleurs à demi-mots.

Hadjar vend la mèche pour son arrivée chez Red Bull « Est-ce que je me vois bien travailler avec Max ? Bien sûr ! Quelle équipe ce serait ! Ce n’est pas un spoiler, c’est la trajectoire. Affronter Max, même moi ça me fait peur, mais ça m’excite aussi énormément. Bien sûr, ça arrive très tôt dans ma carrière, mais j’ai peut-être cette possibilité de réaliser un des mes objectifs. J’ai la même voiture que le meilleur pilote du monde, et il est juste à côté de moi. J’ai l’occasion de me comparer à lui et j’ai les mêmes chances que lui », lâche-t-il au micro de Canal+. Une façon de vendre la mèche concernant son arrivée aux côtés de Max Verstappen.