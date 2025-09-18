F1 : Avant son transfert avec Verstappen, il annonce un gros changement !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il semble désormais quasiment acquis qu’il rejoindra Max Verstappen chez Red Bull, Isack Hadjar a évoqué les changements à venir la saison prochaine avec la nouvelle réglementation technique. Le Français estime que les pilotes pourront plus faire la différence et a déjà prévu de beaucoup travailler dans le simulateur.

Après une première saison d’ores et déjà réussie avec Racing Bulls, Isack Hadjar devrait avoir l’opportunité de se mesurer à Max Verstappen la saison prochaine. Selon l’Auto motor und sport, le Français en aurait déjà été informé et il remplacera Yuki Tsunoda chez Red Bull en 2026. « Ce n’est pas un spoiler. C’est la trajectoire, c’est écrit », a-t-il répondu quand la question lui a été posée dans un entretien accordé à Canal+.

« J’ai peut-être cette possibilité de réaliser un de mes objectifs » « Affronter Max, même moi ça me fait peur, mais ça m’excite aussi énormément. Bien sûr, ça arrive très tôt dans ma carrière, mais j’ai peut-être cette possibilité de réaliser un de mes objectifs. J’ai la même voiture que le meilleur pilote du monde, et il est juste à côté de moi. J’ai l’occasion de me comparer à lui et j’ai les mêmes chances que lui », a confié Isack Hadjar.