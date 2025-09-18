F1 : Avant son transfert avec Verstappen, il annonce un gros changement !

Alors qu’il semble désormais quasiment acquis qu’il rejoindra Max Verstappen chez Red Bull, Isack Hadjar a évoqué les changements à venir la saison prochaine avec la nouvelle réglementation technique. Le Français estime que les pilotes pourront plus faire la différence et a déjà prévu de beaucoup travailler dans le simulateur.
Après une première saison d’ores et déjà réussie avec Racing Bulls, Isack Hadjar devrait avoir l’opportunité de se mesurer à Max Verstappen la saison prochaine. Selon l’Auto motor und sport, le Français en aurait déjà été informé et il remplacera Yuki Tsunoda chez Red Bull en 2026. « Ce n’est pas un spoiler. C’est la trajectoire, c’est écrit », a-t-il répondu quand la question lui a été posée dans un entretien accordé à Canal+.
« J’ai peut-être cette possibilité de réaliser un de mes objectifs »
« Affronter Max, même moi ça me fait peur, mais ça m’excite aussi énormément. Bien sûr, ça arrive très tôt dans ma carrière, mais j’ai peut-être cette possibilité de réaliser un de mes objectifs. J’ai la même voiture que le meilleur pilote du monde, et il est juste à côté de moi. J’ai l’occasion de me comparer à lui et j’ai les mêmes chances que lui », a confié Isack Hadjar.
« Je vais passer l'hiver dans le simulateur à bosser parce que c'est vraiment, vraiment différent »
Une promotion chez Red Bull, si elle se confirme, qui sera accompagnée d’une nouvelle règlementation technique et cela va changer beaucoup de choses selon lui. « Je pense que j'ai beaucoup de chance dans mon timing. On va tourner une grosse page et je pense que l'année prochaine, le pilote va faire énormément la différence. Celui qui va bosser le plus dur cet hiver, ça va payer. Je vais passer l'hiver dans le simulateur à bosser parce que c'est vraiment, vraiment différent. Ça va un peu moins vite. Maintenant, de nos jours, c'est tellement serré. L'année prochaine, d'un point de vue pilotage, on pourra faire une plus grosse différence donc il va falloir se préparer », a confié Isack Hadjar au micro de RMC Sport.