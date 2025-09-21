C'est la folie en F1, la réaction de Verstappen !

Plein de confiance après sa victoire à Monza il y a deux semaines, Max Verstappen a refait le coup ! Ce samedi, le quadruple champion du monde a décroché une nouvelle pole position à Bakou, et s’élancera aux avant-postes de ce Grand Prix d’Azerbaïdjan. Une performance incroyable, qui confirme d’ailleurs le retour en puissance du Néerlandais.
Phénoménal Max Verstappen. Dans une séance de qualifications complètement folle à Bakou ce samedi, le quadruple champion du monde a fait parler sa puissance en allant décrocher la pole position. Deuxième aux Pays-Bas, vainqueur en Italie il y a deux semaines et donc désormais auteur d’une superbe séance de qualifications, le Néerlandais monte clairement en puissance dans cette saison, pour son plus grand bonheur.
« Lors du dernier tour, il fallait tout donner »
« C’était une longue qualification, il y a eu énormément de drapeaux rouges et c’était dur de tout mettre bout à bout car les pneus n’étaient pas prêts ou on était interrompu, et il y avait de la pluie. Lors du dernier tour, il fallait tout donner », a ainsi confié Max Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Il semble que depuis Monza, on fasse un meilleur travail »
« Je pense qu’on était dans la course pour la pole. Mais il semble que depuis Monza, on fasse un meilleur travail, et il faut qu’on continue dans ce sens. La course sera longue, on veut prendre un bon départ, il faudra qu’on se concentre sur notre course et nos pneus, d’autant qu’il y a les pneus les plus tendres, et l’on verra ce qui se passe », conclut Verstappen.