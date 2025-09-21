C'est la folie en F1, la réaction de Verstappen !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Plein de confiance après sa victoire à Monza il y a deux semaines, Max Verstappen a refait le coup ! Ce samedi, le quadruple champion du monde a décroché une nouvelle pole position à Bakou, et s’élancera aux avant-postes de ce Grand Prix d’Azerbaïdjan. Une performance incroyable, qui confirme d’ailleurs le retour en puissance du Néerlandais.

Phénoménal Max Verstappen. Dans une séance de qualifications complètement folle à Bakou ce samedi, le quadruple champion du monde a fait parler sa puissance en allant décrocher la pole position. Deuxième aux Pays-Bas, vainqueur en Italie il y a deux semaines et donc désormais auteur d’une superbe séance de qualifications, le Néerlandais monte clairement en puissance dans cette saison, pour son plus grand bonheur.

« Lors du dernier tour, il fallait tout donner » « C’était une longue qualification, il y a eu énormément de drapeaux rouges et c’était dur de tout mettre bout à bout car les pneus n’étaient pas prêts ou on était interrompu, et il y avait de la pluie. Lors du dernier tour, il fallait tout donner », a ainsi confié Max Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.