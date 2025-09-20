F1 - Transfert avec Verstappen : Red Bull vend la mèche ?

Pierrick Levallet

Un nouveau duo de pilotes pourrait être introduit par Red Bull en 2026. L’écurie autrichienne ne serait pas contre remplacer Yuki Tsunoda aux côtés de Max Verstappen. Le nom qui circule le plus ces derniers temps est celui d’Isack Hadjar. Et Helmut Marko a peut-être vendu la mèche concernant une arrivée du Français pour la saison prochaine.

Le duo de pilotes pourrait changer chez Red Bull la saison prochaine. L’écurie autrichienne n’est pas spécialement satisfaite par le rendement de Yuki Tsunoda aux côtés de Max Verstappen. Les dirigeants envisageraient donc l’idée d’offrir un nouveau coéquipier au Néerlandais pour 2026. Ces derniers temps, le nom qui circulait le plus était celui d’Isack Hadjar, qui étonne son monde chez l’écurie sœur Racing Bulls. Helmut Marko a d’ailleurs peut-être vendu la mèche pour sa promotion chez Red Bull.

«C'est un bon moment pour un changement d'écurie» « Ces monoplaces à effet de sol sont très particulières. Et avec la nouvelle réglementation, ce sera un tout autre type de pilotage. Il faudra beaucoup utiliser son cerveau pour le système de récupération d'énergie, etc. Donc je pense que c'est un bon moment pour un changement d'écurie » a indiqué le dirigeant de Red Bull dans des propos rapportés par Motorsport.com.