F1 - Ferrari : Lewis Hamilton annonce enfin la fin ?

La chance sourit peut-être enfin à Ferrari. Après plusieurs mois de galères, la Scuderia semble avoir trouvé la bonne formule. Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont réalisé les deux meilleurs temps de la seconde séance des essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan, devant George Russell et Kimi Antonelli. Le septuple champion du monde a d’ailleurs fait savoir que son calvaire au sein de l'écurie italienne arrivait possiblement à sa fin.

«Nous avons apporté quelques modifications avant les EL2» « Une journée positive ? Oui, vraiment, Dieu merci. Les EL1 ont été un peu désordonnés. C'est un circuit où il faut avoir une confiance absolue dans les freins, et j'ai eu quelques problèmes avec eux. À chaque fois que je me rends sur un circuit, c'est la première fois que je pilote une Ferrari sur ce tracé. Il n'est pas facile de s'y habituer. Nous avons apporté quelques modifications avant les EL2. Les freins fonctionnaient parfaitement et j'ai été en mesure d'en tirer un bon avantage au freinage » a d’abord confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par Motorsport.com.