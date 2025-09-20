F1 : Verstappen veut réaliser un miracle !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Boosté par sa victoire du côté de Monza il y a deux semaines, Max Verstappen arrive plein de confiance sur ce Grand Prix d’Azerbaïdjan. Sixième temps seulement des essais libres ce vendredi, le quadruple champion du monde estime qu’il faudra réaliser un tour miraculeux ce samedi afin d’obtenir la pole position lors des qualifications.

Max Verstappen peut-il enchaîner ? Vainqueur de sa troisième course de la saison à Monza, le Néerlandais a prouvé qu’il fallait toujours se méfier de lui. Sixième de la deuxième séance d’essais libres ce vendredi à Bakou, le quadruple champion du monde a pronostiqué une séance de qualifications extrêmement serrée entre les pilotes, affirmant qu’il faudrait réaliser un tour sensationnel pour la pole position.

« Tout se jouera sur le tour parfait » « J’espère que ça ira un peu mieux demain. Les longs relais étaient satisfaisants. C’est toujours glissant ici et ça sollicite les pneus avec les gommes les plus tendres, mais ça s’est bien passé. Je m’attends à ce que quelques équipes soient serrées en qualification, tout se jouera sur le tour parfait », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.