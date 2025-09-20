F1 : Verstappen veut réaliser un miracle !

Boosté par sa victoire du côté de Monza il y a deux semaines, Max Verstappen arrive plein de confiance sur ce Grand Prix d’Azerbaïdjan. Sixième temps seulement des essais libres ce vendredi, le quadruple champion du monde estime qu’il faudra réaliser un tour miraculeux ce samedi afin d’obtenir la pole position lors des qualifications.
« Tout se jouera sur le tour parfait »
« J’espère que ça ira un peu mieux demain. Les longs relais étaient satisfaisants. C’est toujours glissant ici et ça sollicite les pneus avec les gommes les plus tendres, mais ça s’est bien passé. Je m’attends à ce que quelques équipes soient serrées en qualification, tout se jouera sur le tour parfait », a ainsi confié Verstappen dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« Tout doit être réuni pour réaliser un bon tour »
« La voiture est bonne, ce qui est positif, poursuit le Néerlandais. Nous avons trouvé un équilibre stable sur ce circuit spécifique. C’est ce qu’il faut. Tout doit être réuni pour réaliser un bon tour. Nous sommes encore un peu à court de performance sur un tour rapide. il y a encore du travail à faire, tant pour la voiture que pour moi. »