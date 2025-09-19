F1 - Lewis Hamilton : La folie que personne n’a vu venir !

Pierrick Levallet

Septuple champion du monde de F1, Lewis Hamilton n’a jamais caché son amour pour les voitures. Le pilote de Ferrari possédait notamment des modèles d’exception. Mais à l’approche du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le Britannique a révélé s’être séparé de sa collection impressionnante de supercars pour se tourner vers un autre domaine.

Lewis Hamilton n’a jamais caché sa passion pour les voitures. Le septuple champion du monde de F1 est notamment connu pour avoir une collection impressionnante de supercars. Le pilote de 40 ans possédait des modèles d’exception, comme des Ferrari ou la rare Pagani Zonda. Mais à l’approche du Grand Prix d’Azerbaïdjan, le Britannique a fait une annonce que personne n’a vu venir.

Lewis Hamilton se sépare de sa collection de voitures de luxe « Je n’ai plus de voitures, je m’en suis séparé. Aujourd’hui, je suis davantage tourné vers l’art » a confié Lewis Hamilton dans des propos rapportés par F1i. Le pilote de Ferrari a ainsi totalement surpris ses fans en vendant sa collection de voitures de luxe. Un tel changement n’est toutefois pas anodin, puisqu’il semble s’inscrire dans une volonté plus profonde de s’engager pour la protection de l’environnement. Depuis plusieurs années déjà, Lewis Hamilton insiste sur le fait de réduire son empreinte carbone.