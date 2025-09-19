F1 : Max Verstappen confirme, il change d'équipe !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un sujet qui a régulièrement fait débat chez Red Bull, surtout dans les périodes plus délicates, mais Max Verstappen s'en fiche. Le quadruple champion du monde de F1, plusieurs fois rappelé à l'ordre car il participait à d'autres courses en dehors de la Formule 1. Mais le Néerlandais répète qu'il a besoin de cette liberté.

Depuis quelques années, Max Verstappen se distingue par sa faculté à s'exporter dans d'autres disciplines. Encore récemment, le quadruple champion du monde était sur la Nordschleife au volant d'une Porsche Cayman 718 GT4 CS. Son but est d'obtenir le A-Permit afin de pouvoir s'aligner au départ des 24 Heures du Nürburgring en GT3. Et alors que les changements réguliers d'équipes et de disciplines font parler, Max Verstappen assure que c'est indispensable pour lui.

Verstappen évoque son besoin de piloter hors de la F1 « Il voit aussi à quel point je suis passionné et ce que je fais pour ça », lâche-t-il en réponse à Helmut Marko, avant de poursuivre. « Il a lui-même couru en endurance, donc c'est plus facile pour lui de comprendre. Pour moi, oui, c'est très important de pouvoir faire ces choses-là », ajoute Max Verstappen, rapporté par Motorsport.