F1 : Un Français chez Red Bull, Verstappen valide !

Arrivé il y a plusieurs semaines en remplacement de Christian Horner, Laurent Mekies semble déjà faire l’unanimité chez Red Bull. L’ingénieur français, qui a conduit l’écurie autrichienne vers la victoire à Monza, est apprécié en interne. Max Verstappen en personne a de nouveau loué les qualités du nouveau Team Principal en direct de Bakou ce jeudi.

A Monza, Max Verstappen a rappelé à tous les observateurs qu’il ne fallait jamais l’enterrer. Auteur de sa troisième victoire de la saison, le quadruple champion du monde arrive complètement boosté à Bakou où se tient ce week-end le Grand Prix d’Azerbaïdjan.

« On va voir à quel point on peut être compétitifs ici » « On verra, je ne sais même pas. Monza était un très bon résultat pour nous, un boost pour tout le monde et je suis heureux d’être ici, on va voir à quel point on peut être compétitifs ici. On a fait des progrès avec la voiture mais on doit voir comment elle se comportera sur un circuit très différent de Monza. C’est un circuit difficile, peu de grip, sale au début, donc la piste évolue beaucoup au fil du week-end. Il y a des virages à 90 degrés et il faut des techniques de pilotage différentes. On verra demain comment ça se passe », a analysé Max Verstappen pour ce Grand Prix. Le Néerlandais a de nouveau dit tout le bien qu’il pensait de Laurent Mekies, nouveau directeur de Red Bull.