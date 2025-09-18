F1 : Ferrari change tout, c’est la fin pour Hamilton ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré une saison très compliquée, Ferrari nourrit de belles ambitions pour ce week-end à Bakou. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan est particulier, et réussit bien à Charles Leclerc. Lewis Hamilton lui, a hâte de piloter cette SF-25 si différente sur circuit urbain, et espère mettre fin à son calvaire au sein de la « Scuderia ».

Pour sa première année chez Ferrari, Lewis Hamilton vit une saison compliquée. Sixième du championnat du monde, le Britannique n’a pas réussi à monter une seule fois sur le podium en 2025. Ayant réalisé un Grand Prix d’Italie intéressant face aux Tifosi, le septuple champion du monde souhaite enfin marquer un grand coup ce week-end à Bakou, à bord d’une SF-25 qui apporte des sensations vraiment différentes sur circuit urbain.

« Cette Ferrari est très différente » « Cette Ferrari est très différente, elle a plus de grip mécanique que beaucoup de F1 que j’ai pilotées, donc j’espère que ce sera bien, c’est ce qui fait sa force sur les circuits urbains. Je suis donc curieux de découvrir ce que cela fait de piloter la SF-25 ici pour la première fois. Je suis impatient de voir quelles sensations elle me procurera dès la première séance. A voir si ce sera plus agréable cette année avec le grip de la Ferrari. L’essentiel sera de trouver le bon rythme dès la première séance d’essais libres demain », a ainsi confié Hamilton, relayé par Next-Gen Auto.