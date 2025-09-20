Hamilton - F1 : Ferrari calme tout le monde !

Une très belle journée pour Ferrari ! En grande difficulté cette saison, l’écurie italienne a brillé ce vendredi au cours de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Lewis Hamilton a terminé juste devant Charles Leclerc, laissant présager du positif pour la suite du week-end, même si de son côté, Frédéric Vasseur ne veut surtout pas s’enflammer.
Enfin la gloire pour Ferrari cette saison ? N’ayant toujours pas remporté la moindre victoire en 2025, l’écurie italienne mise sans doute sur les qualités de sa monoplace sur circuit urbain pour tenter d’aller obtenir un premier succès ce week-end à Bakou. Ce Grand Prix d’Azerbaïdjan a d’ailleurs bien commencé pour la « Scuderia », alors que Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont signé les deux meilleurs temps en essais libres ce vendredi.
Hamilton meilleur temps à Bakou ce vendredi
« En EL1, c’était franchement chaotique. À Bakou, il faut une confiance totale dans les freins, et ce n’était pas le cas ce matin. Mais nous avons apporté quelques changements avant la deuxième séance, et cette fois tout a parfaitement fonctionné. J’ai gagné énormément en confiance au freinage, et ça s’est ressenti immédiatement sur la performance », a confié Lewis Hamilton.
« Rêver n'est jamais une bonne chose »
De son côté, Fred Vasseur ne veut pas se faire d’illusions : « Je suis satisfait, mais rêver n'est jamais une bonne chose. Nous devons rester concentrés sur ce que nous faisons. Les écarts sont très serrés, car les McLaren n'ont pas bouclé leur tour, mais elles sont rapides elles aussi. Probablement que Mercedes n'a pas encore utilisé toute la puissance de son moteur : le groupe sera très compact », déclare le directeur de Ferrari dans des propos relayés par Next-Gen Auto.