Hamilton - F1 : Ferrari calme tout le monde !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Une très belle journée pour Ferrari ! En grande difficulté cette saison, l’écurie italienne a brillé ce vendredi au cours de la deuxième séance d’essais libres du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Lewis Hamilton a terminé juste devant Charles Leclerc, laissant présager du positif pour la suite du week-end, même si de son côté, Frédéric Vasseur ne veut surtout pas s’enflammer.

Enfin la gloire pour Ferrari cette saison ? N’ayant toujours pas remporté la moindre victoire en 2025, l’écurie italienne mise sans doute sur les qualités de sa monoplace sur circuit urbain pour tenter d’aller obtenir un premier succès ce week-end à Bakou. Ce Grand Prix d’Azerbaïdjan a d’ailleurs bien commencé pour la « Scuderia », alors que Lewis Hamilton et Charles Leclerc ont signé les deux meilleurs temps en essais libres ce vendredi.

Hamilton meilleur temps à Bakou ce vendredi « En EL1, c’était franchement chaotique. À Bakou, il faut une confiance totale dans les freins, et ce n’était pas le cas ce matin. Mais nous avons apporté quelques changements avant la deuxième séance, et cette fois tout a parfaitement fonctionné. J’ai gagné énormément en confiance au freinage, et ça s’est ressenti immédiatement sur la performance », a confié Lewis Hamilton.