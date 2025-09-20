Ballon d'Or : Dembélé, Yamal... Ce grand nom de la F1 a tranché, c'est surréaliste !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Lundi soir, Ousmane Dembélé pourrait succéder à Rodri en recevant le Ballon d’Or. Si la star du PSG est favorite, le nom de Lamine Yamal revient toujours avec insistance. Interrogé à ce sujet en marge du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Carlos Sainz lui, vote en faveur de son compatriote. Pourtant, le pilote Williams est un fan avéré du Real Madrid.

Le verdict approche. Qui de Lamine Yamal ou d’Ousmane Dembélé remportera l’édition 2025 du Ballon d’Or ? Les stars du FC Barcelone et du PSG sont annoncées comme les deux grands favoris de cette 69ème cérémonie du précieux trophée individuel, qui sera attribué ce lundi soir à Paris. Forcément, alors que l’heure approche, de nombreuses personnalités donnent leur vainqueur.

« Je suis madrilène et je le donnerais à Yamal » Pilote de Formule 1, Carlos Sainz lui, a fait le choix du patriotisme. « Je suis madrilène et je le donnerais à Yamal. Pour que les gens voient qu'il ne faut être extrémiste en rien », a ainsi confié le pilote Williams dans des propos relayés par SPORT.