F1 - Transfert avec Verstappen : La grande décision de Red Bull !

Pierrick Levallet

La saison prochaine, Max Verstappen pourrait être épaulé par un autre pilote chez Red Bull. Yuki Tsunoda peine à convaincre son monde, au moment où Isack Hadjar monte en puissance chez l’écurie sœur Racing Bulls. Laurent Mekies a cependant décidé de laisser encore un peu de temps au Japonais pour faire ses preuves.

Red Bull pourrait possiblement changer son duo de pilotes à l’issue de la saison. Si Max Verstappen continue de faire l’unanimité au sein de l’écurie autrichienne, ce n’est pas vraiment le cas de Yuki Tsunoda. Le Japonais peine à obtenir de bons résultats, alors qu’Isack Hadjar ne cesse d’impressionner chez l’équipe sœur Racing Bulls. Red Bull a toutefois décidé d’attendre un peu avant de trancher, afin que Yuki Tsunoda puisse faire ses preuves.

«Nos pilotes sont sous contrat avec nous» « Vous savez, nous l’avons dit. Nous l’avons répété à maintes reprises. Nous ne sommes pas pressés. Pourquoi serions-nous pressés ? Non, nos pilotes sont sous contrat avec nous » a d’abord expliqué Laurent Mekies dans des propos rapportés par NextGen-Auto.