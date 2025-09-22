F1 : Grosse galère, le coup de gueule de Pierre Gasly !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

La saison cauchemardesque d’Alpine se poursuit. Complètement en retrait ce dimanche à Bakou, l’écurie française n’a pas inscrit de points, et reste donc à la dernière place du classement des constructeurs. 18ème à l’arrivée, Pierre Gasly semblait énervé concernant le manque de performance de son équipe sur les derniers mois de compétition.

L’alchimie ne prend toujours pas chez Alpine. Une fois de plus, l’écurie française a été dans le dur en course. Ce dimanche à Bakou, Pierre Gasly et Franco Colapinto n’ont pas réussi à inscrire de points après une séance de qualifications déjà compliquée survenue la veille. Forcément, ce manque de performance inquiète, et semble quelque peu agacer Pierre Gasly, qui a récemment prolongé.

« Ce week-end n’a clairement pas été bon » « Pour l’instant on n’a évidemment pas de rythme, donc ça ne nous rend pas la vie facile. On savait que ça allait être un week-end avec beaucoup de difficultés. Les longues lignes droites sont pénalisantes, on n’a jamais été efficaces ici. Je pense qu’il y a clairement des choses qu’on ne fait pas très bien. Globalement, les quatre-cinq derniers week-ends ont été plus difficiles. On veut travailler avec l’équipe pour retrouver une meilleure position, mais ce week-end n’a clairement pas été bon », a ainsi confié le Français, relayé par AutoHebdo.