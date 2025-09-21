F1 - «Condamné» : Le terrible échec pour Lewis Hamilton !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Parti en 12ème position du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Lewis Hamilton a finalement terminé 8ème à Bakou ce dimanche. Une journée une nouvelle fois très compliquée pour Ferrari, avec la 9ème place de Charles Leclerc également. A l’issue de la course, le septuple champion du monde a avoué qu’il ne s’attendait à rien après une séance de qualifications ratée la veille.

Rien ne sourit à Ferrari dans cette saison 2025. Alors que l’écurie italienne avait totalement dominé la deuxième séance d’essais libres de ce Grand Prix d’Azerbaïdjan ce vendredi, les journées de samedi et de dimanche auront ramené l’écurie italienne à la réalité. Après une séance de qualifications ratée ce samedi, Lewis Hamilton et Charles Leclerc n’ont pas brillé en course.

« Ce n’est pas ça qui va m’empêcher de dormir » Partis 12ème et 10ème, Hamilton et Leclerc ont finalement terminé 8ème et 9ème. Coup dur supplémentaire pour Ferrari : la Scuderia cède sa deuxième place au classement des constructeurs auprès de Mercedes. « On parle d’une huitième et d’une neuvième place, ce n’est pas ça qui va m’empêcher de dormir. On avait la vitesse pour viser la première ligne, peut-être pas la pole mais au moins mieux que cette dixième place. Ensuite, en course, je suis resté coincé derrière Liam Lawson, impossible à dépasser malgré un rythme supérieur », affirme Charles Leclerc dans des propos relayés par F1Only.