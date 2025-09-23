F1 - Alpine : Le coup de pression de Pierre Gasly !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, rien ne va chez Alpine. Et le Grand Prix d’Azerbaïdjan en a été un bel exemple. Pierre Gasly et Franco Colapinto ont terminé respectivement à la 18e et 19e place, devant Oscar Piastri, contraint à l’abandon. Le pilote français a alors envoyé un coup de pression à son équipe pour redresser la barre au plus vite.

Alpine n’arrive pas à redresser la barre. Dernière du classement constructeur de la F1, l’écurie française ne parvient pas à trouver les solutions pour obtenir de meilleurs résultats. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan a d’ailleurs viré une nouvelle fois à la catastrophe pour Pierre Gasly et Franco Colapinto, qui ont terminé 18 et 19e, devant un Oscar Piastri contraint à l’abandon. Le pilote de 29 ans a alors envoyé un coup de pression à Alpine, afin de résoudre le problème au plus vite.

«Ça fait quatre ou cinq courses qu'il y a des choses qui sont un peu étranges» « Pas grand-chose à raconter. On n'a pas de vitesse. Il y a des choses assez étranges sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. C'est assez clair qu'il y a des choses à améliorer, maintenant ça ne sert à rien d'en parler dans le détail ici. Il y a des choses qui sont clairement moins bien sur les derniers week-ends. Ça fait quatre ou cinq courses qu'il y a des choses qui sont un peu étranges. On va travailler. Il y a de la frustration, je pense que ça peut se comprendre, je n'ai pas vraiment envie de parler » a pesté Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com.