F1 - Alpine : Le coup de pression de Pierre Gasly !

Alpine n’arrive pas à redresser la barre. Dernière du classement constructeur de la F1, l’écurie française ne parvient pas à trouver les solutions pour obtenir de meilleurs résultats. Le Grand Prix d’Azerbaïdjan a d’ailleurs viré une nouvelle fois à la catastrophe pour Pierre Gasly et Franco Colapinto, qui ont terminé 18 et 19e, devant un Oscar Piastri contraint à l’abandon. Le pilote de 29 ans a alors envoyé un coup de pression à Alpine, afin de résoudre le problème au plus vite.
«Ça fait quatre ou cinq courses qu'il y a des choses qui sont un peu étranges»
« Pas grand-chose à raconter. On n'a pas de vitesse. Il y a des choses assez étranges sur lesquelles il va falloir qu'on travaille. C'est assez clair qu'il y a des choses à améliorer, maintenant ça ne sert à rien d'en parler dans le détail ici. Il y a des choses qui sont clairement moins bien sur les derniers week-ends. Ça fait quatre ou cinq courses qu'il y a des choses qui sont un peu étranges. On va travailler. Il y a de la frustration, je pense que ça peut se comprendre, je n'ai pas vraiment envie de parler » a pesté Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com.
«Ce week-end n'a clairement pas été bon»
« À l'heure actuelle, nous n'avons manifestement pas le rythme, ce qui ne nous facilite pas la tâche. Les bosses, les longues lignes droites... Nous n'avons jamais vraiment été performants ici, donc je pense qu'il y a évidemment des choses que nous ne faisons pas très bien. Dans l'ensemble, les quatre ou cinq derniers week-ends ont été plus difficiles, donc je veux vraiment travailler avec l'équipe pour essayer de retrouver une meilleure situation. Mais ce week-end n'a clairement pas été bon » a ensuite ajouté le pilote d’Alpine.