F1 : Il quitte Verstappen pour Gasly, une folie à 91M€ est annoncée !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel, Christian Horner ne fait plus partie de l'équipe Red Bull. L'ancien dirigeant de l'équipe autrichienne aurait récupéré un chèque de 91M€ dans l'affaire, de quoi se laisser le temps de la réflexion. Et pourtant, plusieurs rumeurs évoquent un possible retour très rapide du Britannique qui serait dans le viseur d'Alpine.

Trois après avoir été relevé de ses fonctions de Team Principal de Red Bull, et remplacé par Laurent Mekies, Christian Horner a officiellement quitté l'équipe. « Après 20 ans au sein de l'équipe, Christian Horner, Team Principal et PDG, quitte Red Bull. Nous le remercions pour son travail exceptionnel. Il a été prépondérant pour faire de cette équipe une des plus performantes en F1, avec huit titres mondiaux des pilotes et six chez les constructeurs. Merci pour tout Christian, tu resteras à jamais un élément important de notre histoire », écrit le communiqué officiel de Red Bull. Dans l'affaire, Christian Horner aurait récupéré quasiment 91M€ de dédommagement.

Horner quitte officiellement Red Bull... Dans le communiqué de Red Bull, Christian Horner a d'ailleurs eu quelques mots pour l'équipe qu'il a dirigée pendant plus de 20 ans : « Diriger Red Bull Racing a été un honneur et un privilège. Lorsque nous avons commencé en 2005, aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer le parcours qui nous attendait : les Championnats, les courses, les personnes, les souvenirs. Je suis extrêmement fier de ce que nous avons accompli en tant qu'équipe, en battant des records et en atteignant des sommets que personne n'aurait crus possibles, et je garderai cela à jamais avec moi. »