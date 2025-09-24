F1 - Verstappen : Surprise, Red Bull abandonne !

Pierrick Levallet

Chez Red Bull, tout semble aller beaucoup mieux depuis la pause estivale. L’écurie autrichienne semble avoir fait les ajustements nécessaires pour permettre à Max Verstappen de briller à nouveau. Le Néerlandais a remporté deux des trois dernières courses. Même Yuki Tsunoda arrive obtient de meilleurs résultats, comme le prouve sa sixième place en Azerbaïdjan ce dimanche. Mais malgré cela, Red Bull a abandonné la course au titre au championnat constructeur, McLaren ayant une avance bien trop confortable (351 points).

«Nous ne regardons même pas les positions au championnat» « Je vais vous dire comment nous regardons ça : nous avançons vraiment course après course. Donc nous ne regardons même pas les positions au championnat. Nous ne le regardons même pas du côté des constructeurs : oui, c'est sympa de songer à la deuxième place chez les constructeurs, mais nous avançons pas à pas dans notre compréhension de la voiture, au niveau des chronos » a confié Laurent Mekies dans des propos rapportés par Motorsport.com.