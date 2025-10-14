F1 - Michael Schumacher : La triste annonce

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est l'un des secrets les mieux gardés des dernières années, la santé de Michael Schumacher est toujours très incertaine tant la famille protège le septuple champion du monde et ne laisse filtrer aucune information. Un journaliste français donne tout de même quelques nouvelles du Baron Rouge.

Il a quasiment 12 ans, Michael Schumacher était victime d'un terrible accident de ski à Méribel en France. Depuis, les informations concernant son état de santé sont protégées par sa famille et rien ne fuite. Néanmoins, le journaliste de L'EQUIPE Stéphane L’Hermitte essaie d'aborder quelques nouvelles du septuple champion du monde de Formule 1. Et elles ne sont pas bonnes.

Toujours pas de bonne nouvelle pour Schumacher « Je dirais qu’il va mal mais qu’il va peut-être mieux parce que fondamentalement on ne sait rien. Les seules vraies nouvelles viennent de sa famille, et c’est toujours très important, car les nouvelles qui viennent de sa famille sont les plus fiables », a-t-il confié au micro de RTL avant de poursuivre.