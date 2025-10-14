F1 - Michael Schumacher : La triste annonce

C'est l'un des secrets les mieux gardés des dernières années, la santé de Michael Schumacher est toujours très incertaine tant la famille protège le septuple champion du monde et ne laisse filtrer aucune information. Un journaliste français donne tout de même quelques nouvelles du Baron Rouge.
Il a quasiment 12 ans, Michael Schumacher était victime d'un terrible accident de ski à Méribel en France. Depuis, les informations concernant son état de santé sont protégées par sa famille et rien ne fuite. Néanmoins, le journaliste de L'EQUIPE Stéphane L’Hermitte essaie d'aborder quelques nouvelles du septuple champion du monde de Formule 1. Et elles ne sont pas bonnes.
Toujours pas de bonne nouvelle pour Schumacher
« Je dirais qu’il va mal mais qu’il va peut-être mieux parce que fondamentalement on ne sait rien. Les seules vraies nouvelles viennent de sa famille, et c’est toujours très important, car les nouvelles qui viennent de sa famille sont les plus fiables », a-t-il confié au micro de RTL avant de poursuivre.
«On ne l’a toujours pas vu marcher»
« Cette année, il a signé un casque pour une opération caritative. Est-ce que c’est sa femme qui lui a tenu la main ? On ne sait pas exactement, mais c’est la première fois qu’on a une espèce de signe positif, un signe presque de vie. Mais apparemment il ne parle toujours pas, on ne l’a toujours pas vu marcher », ajoute Stéphane L’Hermitte.