F1 - Verstappen : Le plan révélé pour un transfert en 2027 ?

Malgré de nombreuses rumeurs l'envoyant chez Mercedes pour 2026, Max Verstappen a assuré qu'il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine. Quid maitenant de 2027 alors que le contrat du Néerlandais court jusqu'en 2028 ? Le départ de Verstappen pourrait donc simplement être décalé et s'il venait à prendre la décision à s'en aller, cela pourrait se faire selon le plan dévoilé par Günther Steiner.

Alors qu'on avait parlé de Max Verstappen chez Mercedes pour remplacer Lewis Hamilton, il en a encore été question il y a peu. En effet, un accord avec Toto Wolff avait été révélé pour un transfert en 2026. Finalement, le feuilleton a pris fin par l'intermédiaire du Néerlandais, qui a assuré qu'il serait toujours chez Red Bull la saison prochaine. Cependant, le départ de Verstappen pourrait n'être que partie remise et décalé seulement à 2027.

« Fin 2026, il décidera de sa future place en 2027 » Rapporté par RacingNews365, Günther Steiner a expliqué comment Max Verstappen pourrait être amené à quitter Red Bull pour 2027. Ainsi, il a confié : « Max attendra la première saison avec la nouvelle réglementation en 2026 pour voir quelles voitures sont performantes et moins performantes… Et, fin 2026, il décidera de sa future place en 2027. Se contenter de passer chez Mercedes sans être certain d'avoir une bonne voiture en 2026 n'a aucun sens. Il devrait signer un contrat pluriannuel, et si la voiture n'est pas compétitive, il sera difficile de rattraper son retard ».