F1 - Transfert : Incroyable, Mercedes a trouvé mieux que Verstappen !

Pendant de longues semaines, Mercedes a tenté de convaincre Max Verstappen qui a finalement annoncé qu'il restait chez Red Bull. Par conséquent, l'écurie dirigée par Toto Wolff devrait conserver le même duo de pilotes. Et pour Juan-Pablo Montoya, George Russell n'a rien à envier au quadruple champion du monde.
L'avenir de Max Verstappen a longtemps été un sujet important durant la première partie de saison, mais dès que Laurent Mekies a remplacé Christian Horner, le quadruple champion du monde a assuré qu'il serait toujours un pilote Red Bull en 2026. Par conséquent, Mercedes, qui a longtemps tenté de convaincre Max Verstappen, devrait poursuivre l'aventure avec Kimi Antonelli et George Russell. Et pour Juan Pablo Montoya, c'est peut-être une bonne chose.
Russel prochainement confirmé chez Mercedes ?
« Je ne sais pas ce que pense Toto, mais ce que George montre, c’est qu’ils n’ont pas besoin de Max parce qu’ils ont déjà quelqu’un d’excellent. Ils ont Russell, qui pourrait être aussi bon que Max à l’avenir. Mais Kimi Antonelli est très apprécié chez Mercedes et considéré comme l’avenir de l’équipe, ce qui signifie que pour débaucher Verstappen de Red Bull, c’est probablement George qui devrait céder sa place », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.
«Russell pourrait être aussi bon que Max à l’avenir»
Cependant, Ralf Schumacher craint qu'il y ait des tensions entre George Russell et Toto Wolff : « Russell ne veut plus de Toto, ou en tout cas plus de Toto en tant que conseiller. Je pense qu’en tant que pilote, il a un peu souffert pendant la période où ils ont publiquement flirté avec Max Verstappen et l’ont un peu mis de côté. C’est le sentiment que l’on a. Il y a des tensions, surtout dans ces conditions ».