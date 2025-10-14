F1 - Transfert : Incroyable, Mercedes a trouvé mieux que Verstappen !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pendant de longues semaines, Mercedes a tenté de convaincre Max Verstappen qui a finalement annoncé qu'il restait chez Red Bull. Par conséquent, l'écurie dirigée par Toto Wolff devrait conserver le même duo de pilotes. Et pour Juan-Pablo Montoya, George Russell n'a rien à envier au quadruple champion du monde.

L'avenir de Max Verstappen a longtemps été un sujet important durant la première partie de saison, mais dès que Laurent Mekies a remplacé Christian Horner, le quadruple champion du monde a assuré qu'il serait toujours un pilote Red Bull en 2026. Par conséquent, Mercedes, qui a longtemps tenté de convaincre Max Verstappen, devrait poursuivre l'aventure avec Kimi Antonelli et George Russell. Et pour Juan Pablo Montoya, c'est peut-être une bonne chose.

Russel prochainement confirmé chez Mercedes ? « Je ne sais pas ce que pense Toto, mais ce que George montre, c’est qu’ils n’ont pas besoin de Max parce qu’ils ont déjà quelqu’un d’excellent. Ils ont Russell, qui pourrait être aussi bon que Max à l’avenir. Mais Kimi Antonelli est très apprécié chez Mercedes et considéré comme l’avenir de l’équipe, ce qui signifie que pour débaucher Verstappen de Red Bull, c’est probablement George qui devrait céder sa place », confie-t-il dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com.