F1 : Red Bull annonce un coup de théâtre pour Verstappen !

Si le titre constructeur a déjà été remporté par McLaren, Red Bull n’a pas dit son dernier en ce qui concerne le championnat pilotes. Bien que Max Verstappen compte 63 points de retard sur Oscar Piastri, premier, au classement à six Grands Prix de la fin de la saison, Pierre Waché, directeur technicien de l’écurie autrichienne, a assuré que la bataille n’était pas terminée.

La tâche s’annonce difficile, mais à en croire Red Bull, Max Verstappen a encore ses chances dans la course au championnat pilotes. À six Grands Prix de la fin de la saison, le Néerlandais, troisième, est à 41 points de Lando Norris, deuxième, et à 63 d’Oscar Piastri, en tête du classement.

« Le championnat n’est pas terminé pour nous » En ce sens, Pierre Waché a assuré que Max Verstappen allait bientôt avoir de nouvelles évolutions sur sa voiture : « Nous aurons d’autres choses à venir. Pas lors du prochain Grand Prix, peut-être un peu plus tard. Il est clair que le championnat n’est pas terminé pour nous. C’est très important. Conformément à la philosophie de cette équipe, nous ne lâchons jamais rien lors des courses auxquelles nous participons dans ce championnat. »