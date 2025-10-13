F1 : Red Bull annonce un coup de théâtre pour Verstappen !

Si le titre constructeur a déjà été remporté par McLaren, Red Bull n’a pas dit son dernier en ce qui concerne le championnat pilotes. Bien que Max Verstappen compte 63 points de retard sur Oscar Piastri, premier, au classement à six Grands Prix de la fin de la saison, Pierre Waché, directeur technicien de l’écurie autrichienne, a assuré que la bataille n’était pas terminée.
La tâche s’annonce difficile, mais à en croire Red Bull, Max Verstappen a encore ses chances dans la course au championnat pilotes. À six Grands Prix de la fin de la saison, le Néerlandais, troisième, est à 41 points de Lando Norris, deuxième, et à 63 d’Oscar Piastri, en tête du classement.
« Le championnat n’est pas terminé pour nous »
En ce sens, Pierre Waché a assuré que Max Verstappen allait bientôt avoir de nouvelles évolutions sur sa voiture : « Nous aurons d’autres choses à venir. Pas lors du prochain Grand Prix, peut-être un peu plus tard. Il est clair que le championnat n’est pas terminé pour nous. C’est très important. Conformément à la philosophie de cette équipe, nous ne lâchons jamais rien lors des courses auxquelles nous participons dans ce championnat. »
« Nous sommes peut-être un peu différents des autres dans notre façon de travailler »
« Nous avons compromis notre début d’année. Mais avec notre façon de travailler, c’est toujours comme ça », a expliqué le directeur technique de Red Bull, dans des propos relayés par Nextgen-Auto. « Nous avons un peu de retard dans le développement, un peu de retard dans la finalisation de la prochaine voiture. C’est ainsi que fonctionne notre système, et nous en tirons profit cette année. Nous sommes peut-être un peu différents des autres dans notre façon de travailler, mais nous avons de très bonnes capacités en interne en termes de fabrication. C’est ce que nous faisons le mieux. »