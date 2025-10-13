Verstappen : «Son pire ennemi», grosse annonce chez Red Bull !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Déjà considéré parmi les plus grands pilotes de l’histoire, Max Verstappen est un personnage à part entière. Fidèle ingénieur radio du Néerlandais, Gianpiero Lambiase est récemment revenu sur sa relation privilégiée avec le quadruple champion du monde. Ce dernier a d’ailleurs affirmé qu’il était à la fois le plus grand allié et le pire ennemi de son pilote.

En embuscade sur cette saison 2025, Max Verstappen a de nouveau prouvé qu’il était sans aucun doute le meilleur pilote actuel. Le quadruple champion du monde est déjà considéré comme l’un des plus grands champions de l’histoire de la Formule 1, lui qui compte à ce jour 67 victoires dans la catégorie reine.

« Vous devez faire ce qui est bon pour l’équipe et le pilote à ce moment-là » Depuis 2016 et les débuts de Verstappen en Formule 1, Gianpiero Lambiase accompagne le Néerlandais à chaque course. Ingénieur personnel du quadruple champion du monde, le Britannique est récemment revenu sur sa relation avec « Super Max ». « Vous devez faire ce qui est bon pour l’équipe et le pilote à ce moment-là, et si vous commencez à vous soucier de ce que vous dites, alors je pense que vous êtes perdu dans le monde du spectacle », confie Lambiase, relayé par Next-Gen Auto.