Verstappen : «Son pire ennemi», grosse annonce chez Red Bull !

Déjà considéré parmi les plus grands pilotes de l’histoire, Max Verstappen est un personnage à part entière. Fidèle ingénieur radio du Néerlandais, Gianpiero Lambiase est récemment revenu sur sa relation privilégiée avec le quadruple champion du monde. Ce dernier a d’ailleurs affirmé qu’il était à la fois le plus grand allié et le pire ennemi de son pilote.
En embuscade sur cette saison 2025, Max Verstappen a de nouveau prouvé qu’il était sans aucun doute le meilleur pilote actuel. Le quadruple champion du monde est déjà considéré comme l’un des plus grands champions de l’histoire de la Formule 1, lui qui compte à ce jour 67 victoires dans la catégorie reine.
« Vous devez faire ce qui est bon pour l’équipe et le pilote à ce moment-là »
Depuis 2016 et les débuts de Verstappen en Formule 1, Gianpiero Lambiase accompagne le Néerlandais à chaque course. Ingénieur personnel du quadruple champion du monde, le Britannique est récemment revenu sur sa relation avec « Super Max ». « Vous devez faire ce qui est bon pour l’équipe et le pilote à ce moment-là, et si vous commencez à vous soucier de ce que vous dites, alors je pense que vous êtes perdu dans le monde du spectacle », confie Lambiase, relayé par Next-Gen Auto.
« Vous êtes à la fois son cercle d’amis complet : un père, un psychologue du sport, son meilleur ami, son pire ennemi, tout »
« Vous êtes à la fois son cercle d’amis complet : un père, un psychologue du sport, son meilleur ami, son pire ennemi, tout. Max est très direct, franc et honnête, mais il attend en retour le même niveau de traitement. Si vous essayez de le flatter, de le dorloter, d’être son meilleur ami et de lui dire oui tout le temps, vous le perdrez en quelques mois », conclut Lambiase.