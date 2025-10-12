F1 : Risque de perdre Verstappen, Red Bull balance !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé au Wall Street Journal, Gianpiero Lambiase s’est confié sur sa relation avec Verstappen. L’Italo-britannique travaille avec le quadruple champion du monde depuis ses débuts avec Red Bull en Formule 1 et estime qu’il ne faut pas hésiter à être franc avec lui, sinon « vous le perdrez en quelques mois ».

Depuis ses débuts avec Red Bull en 2016, Max Verstappen a quasiment toujours eu Gianpiero Lambiase à ses côtés. Ce dernier officie comme son ingénieur de course depuis que le Néerlandais a été promu au sein de l’écurie autrichienne et a essayé d’imager sa collaboration avec lui.

« Si vous commencez à vous soucier de ce que vous dites, alors je pense que vous êtes perdu » « Vous êtes sur un bateau qui descend une rivière, et vous êtes entouré d'une multitude de crocodiles. Vous vous occupez du crocodile le plus proche du bateau. C'est tout ce que nous faisons. Vous devez faire ce qui est bon pour l'équipe et le pilote à ce moment-là, et si vous commencez à vous soucier de ce que vous dites, alors je pense que vous êtes perdu dans le showbiz », a confié Gianpiero Lambiase auprès du Wall Street Journal.