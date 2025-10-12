F1 : Grosse bataille en coulisses, Verstappen peut se régaler ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Le week-end dernier lors du Grand Prix de Singapour, Lando Norris a marqué son territoire face à son coéquipier Oscar Piastri. Alors que la lutte pour le titre semble commencer à générer des tensions entre les deux pilotes McLaren, Max Verstappen se tient bien présent en embuscade, et pourrait potentiellement profiter de cette rivalité en coulisses.

La lutte pour le titre entre Oscar Piastri et Lando Norris bat son plein en cette fin de saison. Seuls 22 points séparent l’Australien du Britannique, et du côté de McLaren, cette rivalité commence à laisser place à quelques signes d’agacement des deux côtés. Vainqueur de deux des trois derniers Grand Prix, Max Verstappen reste quant à lui en embuscade.

« Max devrait se concentrer principalement sur ses propres performances » Fils aîné de la légende Niki Lauda, Mathias Lauda a d’ailleurs conseillé Verstappen dans cette période de trouble pour McLaren : « Max devrait se concentrer principalement sur ses propres performances et espérer que McLaren commette encore quelques erreurs », confie ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.