F1 : Grosse bataille en coulisses, Verstappen peut se régaler ?

Le week-end dernier lors du Grand Prix de Singapour, Lando Norris a marqué son territoire face à son coéquipier Oscar Piastri. Alors que la lutte pour le titre semble commencer à générer des tensions entre les deux pilotes McLaren, Max Verstappen se tient bien présent en embuscade, et pourrait potentiellement profiter de cette rivalité en coulisses.
La lutte pour le titre entre Oscar Piastri et Lando Norris bat son plein en cette fin de saison. Seuls 22 points séparent l’Australien du Britannique, et du côté de McLaren, cette rivalité commence à laisser place à quelques signes d’agacement des deux côtés. Vainqueur de deux des trois derniers Grand Prix, Max Verstappen reste quant à lui en embuscade.
« Max devrait se concentrer principalement sur ses propres performances »
Fils aîné de la légende Niki Lauda, Mathias Lauda a d’ailleurs conseillé Verstappen dans cette période de trouble pour McLaren : « Max devrait se concentrer principalement sur ses propres performances et espérer que McLaren commette encore quelques erreurs », confie ce dernier dans des propos relayés par Next-Gen Auto.
« La tension va continuer à monter entre eux »
« Lando a clairement décidé d’être plus agressif pour reprendre des points à Oscar. Ce n’est pas passé loin d’une double élimination au départ à Singapour. La tension va continuer à monter entre eux, c’est inévitable et McLaren doit l’accepter. Tant qu’il n’y a rien de clairement anti-sportif, l’équipe ne doit pas intervenir car cela risque de tendre encore plus ses pilotes », conclut Mathias Lauda.