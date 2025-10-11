F1 - Hadjar : La proposition insolite acceptée par Lewis Hamilton !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

A 21 ans, Isack Hadjar dispute actuellement sa première saison en Formule 1. Au volant de sa Racing Bulls, le Français fait une belle impression, lui qui a notamment l’occasion de côtoyer régulièrement son idole : Lewis Hamilton. Hadjar en a d’ailleurs dit plus sur sa relation avec le septuple champion du monde, racontant notamment une amusante anecdote.

Alors qu’il y a 19 ans d’écart entre Lewis Hamilton et Isack Hadjar, les deux pilotes sont aujourd’hui en concurrence sur la grille de départ. Débarqué chez Racing Bulls en 2025, le Français brille pour ses débuts en Formule 1 pendant que le Britannique galère chez Ferrari. Rivaux sur la piste, les deux pilotes se respectent toutefois énormément en dehors. Il faut dire qu’Isack Hadjar est fan de Lewis Hamilton depuis son plus plus âge. Le côtoyer est donc un rêve qui se réalise pour lui.

« Je pense qu’il est content que je lui propose » Récemment invité de l’émission Clique et rapporté par NextGen Auto, Isack Hadjar s’est d’ailleurs confié sur sa relation avec Lewis Hamilton. C’est ainsi que le Français a raconté comme le pilote Ferrari avait accepté sa proposition… de jouer au Uno avec lui. « Honnêtement, je ne sais même pas si quelqu’un sur la grille lui proposerait de jouer au Uno ! Je pense qu’il est content que je lui propose. Ensuite, il y a évidemment cette différence d’âge, il a 20 ans de plus que moi, donc je ne peux pas lui dire ’hé, tu es mon pote’. Il y a une certaine barrière. Mais je pense que c’est cool pour lui d’avoir un jeune qui est fan et qui veut passer du temps avec lui. Je reste cool avec lui », a expliqué Hadjar.