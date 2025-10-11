F1 : Catastrophe pour Pierre Gasly, c’est historique !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Malgré quelques points récoltés au début de saison, Pierre Gasly vit clairement une année 2025 cauchemardesque chez Alpine. La monoplace conçue par l’écurie française est un véritable calvaire que ni le Normand, ni Franco Colapinto ne peuvent exploiter. D’ailleurs, la série noire entamée par Alpine depuis quelques mois est la pire de son histoire. Explications.

Il y a peu, Pierre Gasly annonçait une très bonne nouvelle ; à savoir sa prolongation chez Alpine. L’écurie française dirigée par Flavio Briatore espère réaliser une bonne saison 2026, qui sera marquée par une révolution au niveau de la motorisation. Car en 2025, Pierre Gasly et Franco Colapinto vivent un véritable calvaire à bord d’une monoplace qui ne fonctionne absolument pas.

Catastrophe pour Alpine Le week-end dernier à Singapour, les deux pilotes Alpine ont une fois de plus terminé en dehors du top 15. Pour retrouver de tels résultats au sein de l’écurie française, il faut remonter à Silverstone et Hongrie 2023, où Alpine avait alors connu deux double abandons consécutifs, comme le rapporte Motorsport.com. En revanche, alors que cela fait désormais trois courses d’affilée que l’équipe voit ses deux pilotes terminer en dehors du top 15, cette crise est désormais historique.