F1 : Verstappen chez Mercedes en 2027, l'indice qui confirme un futur transfert XXL ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Au cours des derniers mois, le monde de la Formule 1 a été secoué par les rumeurs d'un transfert de Max Verstappen chez Mercedes pour 2026. Finalement, alors que ce feuilleton a fait énormément de bruit, le Néerlandais a assuré qu'il resterait chez Red Bull la saison prochaine. Mais voilà que l'arrivée de Verstappen chez les Flèches d'Argent pourrait n'être que partie remise et prévue pour 2027. Un indice pourrait d'ailleurs le faire sous-entendre. Explications.

On n'en parle aujourd'hui plus : Max Verstappen a assuré qu'il serait bien chez Red Bull pour 2026. Pourtant, il y a eu de gros doutes et certaines rumeurs avaient même annoncé un accord avec Mercedes pour débarquer la saison prochaine. Il n'en sera finalement rien. Mais voilà qu'entre le Néerlandais et l'écurie dirigée par Toto Wolff, ce n'est peut-être terminé et finalement, le rendez-vous pourrait être donné pour 2027 avec Verstappen.

Russell jusqu'en 2027 avant Verstappen ? Max Verstappen rejoindra-t-il Mercedes pour 2027 ? C'est le scénario auquel Toto Wolff pourrait se préparer en décidant de prolonger George Russell pour une saison supplémentaire seulement. Alors que le Britannique négocie actuellement un nouveau contrat, la première offre de Mercedes portait sur un bail allant jusqu'à fin 2026. De quoi faire dire à Günther Steiner, rapporté par NextGen Auto : « Je pense que Toto joue la carte de lui donner un an, donc si Max devient libre ou si Max veut quitter Red Bull, il a une place pour Max et son enfant chéri, Kimi Antonelli ».