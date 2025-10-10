F1 : L'improbable reconversion après Secret Story ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement dirigée par Mohammed Ben Sulayem, la FIA, fédération internationale de l'automobile, va prochainement élire un nouveau président. C'est le 12 décembre prochain, en Ouzbékistan, que le vote aura lieu. En attendant cette échéance, on sait aujourd'hui qui est en course pour prendre les commandes de la FIA et c'est ainsi qu'on retrouve... une ancienne participatante de Secret Story.

Président sortant, Mohammed Ben Sulayem brigue un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la FIA. Alors que l'Emirati sera fixé le 12 décembre prochain, il sait dès à présent qui il doit affronter lors de cette élection. Ancien commissaire de course, Tim Mayer prétend ainsi lui aussi à ce poste. Mais on pourrait également assister à quelque chose d'historique avec l'élection d'une femme à la tête de la FIA. Elles sont d'ailleurs deux à avoir déposé une candidature : Laura Villars et Virginie Phillipot.

De Secret Story à la FIA ? Et voilà que Virginie Phillippot devrait dire quelque chose à certains. En effet, il y a quelques années de cela, la Belge avait fait un passage à la télévision française, sur TF1, dans l'émission Secret Story. Se faisant alors appeler Ginie, celle qui est également une ancienne candidate à Miss Belgique se présente donc pour le poste à la tête de la FIA et elle pourrait ainsi devenir la première fois à être élue à la tête de cette organisation qui dirige notamment la Formule 1.