F1 : L'improbable reconversion après Secret Story ?

Actuellement dirigée par Mohammed Ben Sulayem, la FIA, fédération internationale de l'automobile, va prochainement élire un nouveau président. C'est le 12 décembre prochain, en Ouzbékistan, que le vote aura lieu. En attendant cette échéance, on sait aujourd'hui qui est en course pour prendre les commandes de la FIA et c'est ainsi qu'on retrouve... une ancienne participatante de Secret Story.
Président sortant, Mohammed Ben Sulayem brigue un nouveau mandat de 4 ans à la tête de la FIA. Alors que l'Emirati sera fixé le 12 décembre prochain, il sait dès à présent qui il doit affronter lors de cette élection. Ancien commissaire de course, Tim Mayer prétend ainsi lui aussi à ce poste. Mais on pourrait également assister à quelque chose d'historique avec l'élection d'une femme à la tête de la FIA. Elles sont d'ailleurs deux à avoir déposé une candidature : Laura Villars et Virginie Phillipot.
De Secret Story à la FIA ?
Et voilà que Virginie Phillippot devrait dire quelque chose à certains. En effet, il y a quelques années de cela, la Belge avait fait un passage à la télévision française, sur TF1, dans l'émission Secret Story. Se faisant alors appeler Ginie, celle qui est également une ancienne candidate à Miss Belgique se présente donc pour le poste à la tête de la FIA et elle pourrait ainsi devenir la première fois à être élue à la tête de cette organisation qui dirige notamment la Formule 1.
« Construisons une FIA véritablement inclusive »
C'est sur Instagram, il y a quelques jours, que Virginie Phillippot a officialisé déposé sa candidature pour présider la FIA. Celle qu'on a donc pu apercevoir dans Secret Story avait alors posté : « Je me présente à la présidence de la FIA. Non pas pour être la première, mais pour m'assurer de ne pas être la dernière. Je crois que le sport automobile doit refléter le monde réel, audacieux, diversifié et solidaire. En tant que femme dotée d'une vision globale et d'une solide expérience, je suis là pour ouvrir des portes trop longtemps fermées. Construisons une FIA véritablement inclusive, pour chaque voix, chaque histoire, chaque passion. La course vers l'avenir commence maintenant ».