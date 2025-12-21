Ousmane Dembélé : L'histoire d'amour surprise à l'étranger !

Auteur d’une saison extraordinaire avec le PSG et élu Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a vécu de fortes émotions au cours des derniers mois. Devenu une légende à Paris, l’attaquant français est également apprécié à l’étranger, et notamment au Maroc, pays de son coéquipier et ami Achraf Hakimi, et ce pour une raison bien précise. Explications.
Une année sensationnelle pour Ousmane Dembélé. Vainqueur et meilleur joueur de la Ligue des Champions, le numéro 10 du PSG est devenu une icône dans la capitale. Mais l’international Français a également été célébré à Évreux, Roland-Garros, et à l’étranger aussi.
Ousmane Dembélé populaire au Maroc
Coéquipier d’Achraf Hakimi avec qui il entretient une belle relation, Ousmane Dembélé est très apprécié au Maroc. Et ce pour une raison bien précise : son épouse est Marocaine. Ainsi, la présence du latéral droit mais également de la femme de Dembélé rendent le PSG très populaire au sein du pays comme l’explique Jamel, vendeur de maillots dans un souk à Rabat.
« Ousmane Dembélé aussi est apprécié parce que sa femme est marocaine »
« Avant les gens n’achetaient pas beaucoup de maillots du PSG. Mais depuis qu’ils ont recruté Hakimi, c’est devenu une équipe aimée des Marocains. Aujourd'hui, on voit beaucoup de maillots de Paris dans les rues au Maroc. Ousmane Dembélé aussi est apprécié parce que sa femme est marocaine », confie ce dernier à RMC.