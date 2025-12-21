Ousmane Dembélé : L'histoire d'amour surprise à l'étranger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’une saison extraordinaire avec le PSG et élu Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé a vécu de fortes émotions au cours des derniers mois. Devenu une légende à Paris, l’attaquant français est également apprécié à l’étranger, et notamment au Maroc, pays de son coéquipier et ami Achraf Hakimi, et ce pour une raison bien précise. Explications.

Une année sensationnelle pour Ousmane Dembélé. Vainqueur et meilleur joueur de la Ligue des Champions, le numéro 10 du PSG est devenu une icône dans la capitale. Mais l’international Français a également été célébré à Évreux, Roland-Garros, et à l’étranger aussi.

Ousmane Dembélé populaire au Maroc Coéquipier d’Achraf Hakimi avec qui il entretient une belle relation, Ousmane Dembélé est très apprécié au Maroc. Et ce pour une raison bien précise : son épouse est Marocaine. Ainsi, la présence du latéral droit mais également de la femme de Dembélé rendent le PSG très populaire au sein du pays comme l’explique Jamel, vendeur de maillots dans un souk à Rabat.