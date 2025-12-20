Mercato - Paris FC : Le gros transfert après l’OM ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Parti de l’OM l’année dernière, Elye Wahi pourrait déjà quitter l’Eintracht Francfort et faire son retour en Ligue 1. Le joueur âgé de 22 ans ferait partie des attaquants pistés par le Paris FC, mais un autre club français se serait immiscé dans ce dossier, l’OGC Nice, entraîné par Franck Haise, qu’il a connu au RC Lens.

Cet hiver, le Paris FC compte se montrer actif sur le mercato, avec notamment la volonté de recruter un attaquant. D’après les informations de L’Équipe, le club parisien est prêt à consentir un investissement important et a ciblé trois joueurs : Martin Terrier (28 ans, Bayer Leverkusen), Arnaud Kalimuendo (23 ans, Notthingham Forest) et Elye Wahi.

Wahi au Paris FC un an après son départ de l’OM ? Le dernier nommé est sous contrat jusqu’en juin 2030 avec l’Eintracht Francfort qu’il a rejoint en janvier 2025 après seulement six mois passés à l’OM. Un an plus tard, Elye Wahi est toujours en difficulté, lui qui n’a toujours pas inscrit le moindre but en Bundesliga depuis son arrivée.