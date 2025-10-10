F1 - Avenir de Lewis Hamilton : La grosse annonce d'Alpine !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'avenir de Lewis Hamilton fait grandement parler compte tenu de ses difficultés pour sa première saison chez Ferrari, Flavio Briatore se mettre toutefois optimiste pour le futur du septuple champion du monde.

La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari est loin de répondre aux attentes suscitées par son transfert exceptionnel. A tel point que l'avenir du septuple champion du monde fasse déjà parler au sein de la Scuderia. Mais Flavio Briatore, le patron d'Alpine, prédit du lourd pour Lewis Hamilton en 2026.

Briatore optimiste pour Hamilton « C'est quelqu'un de très bien, mais la F1 est très compliquée aujourd'hui, avec sept voitures dans un écart de deux dixièmes de seconde. Cette année, la seule équipe vraiment compétitive est McLaren (...) L'année prochaine, tout va changer, et nous nous battrons aussi pour le podium. Vous verrez, avec les nouvelles voitures, Hamilton sera de retour dans la lutte pour la victoire ; il est toujours excellent », a-t-il confié au micro de l'émission La politica nel pallone sur la radio italienne La Rai.