F1 - Avenir de Lewis Hamilton : La grosse annonce d'Alpine !

Alors que l'avenir de Lewis Hamilton fait grandement parler compte tenu de ses difficultés pour sa première saison chez Ferrari, Flavio Briatore se mettre toutefois optimiste pour le futur du septuple champion du monde.
La première saison de Lewis Hamilton chez Ferrari est loin de répondre aux attentes suscitées par son transfert exceptionnel. A tel point que l'avenir du septuple champion du monde fasse déjà parler au sein de la Scuderia. Mais Flavio Briatore, le patron d'Alpine, prédit du lourd pour Lewis Hamilton en 2026.
Briatore optimiste pour Hamilton
« C'est quelqu'un de très bien, mais la F1 est très compliquée aujourd'hui, avec sept voitures dans un écart de deux dixièmes de seconde. Cette année, la seule équipe vraiment compétitive est McLaren (...) L'année prochaine, tout va changer, et nous nous battrons aussi pour le podium. Vous verrez, avec les nouvelles voitures, Hamilton sera de retour dans la lutte pour la victoire ; il est toujours excellent », a-t-il confié au micro de l'émission La politica nel pallone sur la radio italienne La Rai.
«L'année prochaine, tout va changer»
Il y a quelques jours, Jenson Button affichait également son optimisme pour la saison 2026 de Lewis Hamilton : « Je pense que nous avons vu des moments brillants tout au long de l’année. Je remonte jusqu’au Sprint de Shanghai, qui était très impressionnant. Il a dit qu’il se sentait maintenant plus à l’aise avec la voiture, qu’il aimait ce qu’elle faisait, mais elle n’a pas été assez régulière tout au long de l’année pour qu’il ait confiance en elle. Il n’a plus autour de lui l’équipe qui l’a accompagné pendant de nombreuses années, lorsqu’il courait avec Mercedes en tant que champion du monde. Cela prend un peu de temps. Mais il veut ce 8e titre, avec Ferrari »