F1 : Transfert annulé, Max Verstappen annonce un gros défi !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Toujours en lice pour le titre de champion du monde, Max Verstappen sait qu’il accuse du retard sur les deux pilotes McLaren. Néanmoins, le Néerlandais se projette déjà sur la saison 2026. Approché par Mercedes, le quadruple champion du monde a décidé de rester chez Red Bull, mais voit malgré tout l’écurie allemande très dominatrice la saison prochaine.

La saison 2026 va marquer une véritable révolution dans l’histoire récente de la Formule 1. Avec le changement de moteurs imposé sur les différentes monoplaces, ainsi que les nouvelles réglementations, difficile de savoir quelle écurie réussira à tirer son épingle du jeu. Pour Max Verstappen, Mercedes semble détenir un avantage, lui qui aurait pu piloter pour l’écurie allemande la saison prochaine.

« C’est un nouveau risque pour Red Bull » « L’année prochaine ne sera pas facile avec notre propre moteur, bien sûr ; C’est un nouveau risque pour Red Bull, mais ils ont également pris ce risque en entrant en Formule 1, et ils ne s’en sont pas mal sortis », a ainsi confié Max Verstappen face aux médias récemment, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.