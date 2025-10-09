F1 : Transfert annulé, Max Verstappen annonce un gros défi !

Toujours en lice pour le titre de champion du monde, Max Verstappen sait qu’il accuse du retard sur les deux pilotes McLaren. Néanmoins, le Néerlandais se projette déjà sur la saison 2026. Approché par Mercedes, le quadruple champion du monde a décidé de rester chez Red Bull, mais voit malgré tout l’écurie allemande très dominatrice la saison prochaine.
La saison 2026 va marquer une véritable révolution dans l’histoire récente de la Formule 1. Avec le changement de moteurs imposé sur les différentes monoplaces, ainsi que les nouvelles réglementations, difficile de savoir quelle écurie réussira à tirer son épingle du jeu. Pour Max Verstappen, Mercedes semble détenir un avantage, lui qui aurait pu piloter pour l’écurie allemande la saison prochaine.
« C’est un nouveau risque pour Red Bull »
« L’année prochaine ne sera pas facile avec notre propre moteur, bien sûr ; C’est un nouveau risque pour Red Bull, mais ils ont également pris ce risque en entrant en Formule 1, et ils ne s’en sont pas mal sortis », a ainsi confié Max Verstappen face aux médias récemment, dans des propos rapportés par Next-Gen Auto.
« Je pense que Mercedes sera en tête »
« C’est difficile à dire. Je pense que Mercedes sera en tête. Ils sont toujours là et toujours forts. C’est une entreprise de premier plan. Je pense donc qu’ils seront en tête, surtout en ce qui concerne le moteur ; Nous donnons vraiment tout ce que nous avons. J’espère que nous serons proches, mais bien sûr, je n’en sais rien », conclut le Néerlandais.