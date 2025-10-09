F1 - Transfert : Après Verstappen, Mercedes confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la piste Max Verstappen a longtemps été évoquée du côté de Mercedes en vue de 2026, le quadruple champion du monde a finalement décidé de rester chez Red Bull. Par conséquent, l'écurie de Toto Wolff devrait poursuivre avec le même duo et il confirme d'ailleurs qu'une annonce sera faite prochainement.

Pendant de longues semaines, la perspective de voir Max Verstappen rejoindre Mercedes en 2026 a semblé très sérieuse. Cependant, le pilote néerlandais a fini par officialiser le fait qu'il ne quitterait pas Red Bull. Par conséquent, l'option la plus probable pour Mercedes est de repartir avec le même duo de pilotes à savoir Kimi Antonelli et George Russell. Cependant, alors que leurs contrats prennent fin à l'issue de la saison en cours, rien n'a été officialisé pour le moment. Mais Toto Wolff a confirmé, après la victoire de George Russell à Singapour, que ce n'était plus qu'une question de temps.

Wolff confirme pour Russell « En matière de contrat, les bonnes choses prennent du temps. Ça se joue dans les détails, et non dans les grandes lignes. Nous l'annoncerons très bientôt (...) Il a été formidable cette année. Je n'ai pas vu d'erreurs. Il y a eu des week-ends où il a lui-même admis qu'il aurait pu faire mieux, que ce n'était pas une bonne course de sa part... Mais ça arrive à tous les pilotes. Ce qu'on voit surtout, c'est que quand tout s'aligne - la voiture dans sa fenêtre de performance idéale, et le pilote qui est au sommet de son art - ça devient une combinaison dominante, et c'est exactement ce qu'on a vu ici », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com.