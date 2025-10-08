F1 : «Spoiler», il annonce son transfert avec Verstappen ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement, Max Verstappen fait la paire avec Tsunoda chez Red Bull. Mais voilà que la saison prochaine, cela pourrait ne pas rester ainsi que le Néerlandais pourrait avoir un nouveau coéquipier. Qui ? Rien n'est encore officiel, mais Isack Hadjar semble être le mieux placé pour accompagner Verstappen. Un transfert qui semble écrit d'avance sur les dires du pilote français de Racing Bulls.

A 21 ans, Isack Hadjar réalise une très grande première saison en Formule 1. Ayant notamment réussi à accrocher un podium au volant de sa Racing Bulls, le Français pourrait d'ailleurs recevoir une très belle promotion pour 2026. En effet, aujourd'hui, il semble le mieux placé pour accompagner Max Verstappen chez Red Bull la saison prochaine. Hadjar pourrait donc prochainement faire le grand saut, ce qui l'emballe d'ores et déjà.

« Je me verrais faire équipe avec Verstappen ? Bien sûr » Invité récemment de l'émission Clique, Isack Hadjar a été interrogé par Mouloud Achour sur le fait de faire équipe à l'avenir avec Max Verstappen. Le pilote Racing Bulls a alors confié à propos de ce scénario : « Si je suis Goku, c'est qui mon Freezer ? Max Verstappen. Dans Dragon Ball, ils finissent par faire équipe Goku et Freezer ? Oui. (Rires) Spoiler. Je me verrais faire équipe avec Verstappen ? Bien sûr. Et quelle line-up. Tu ne spoiles pas vraiment en disant, c'est la trajectoire. C'est écrit. C'est comme ça ».