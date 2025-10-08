F1 : «Spoiler», il annonce son transfert avec Verstappen ?

Actuellement, Max Verstappen fait la paire avec Tsunoda chez Red Bull. Mais voilà que la saison prochaine, cela pourrait ne pas rester ainsi que le Néerlandais pourrait avoir un nouveau coéquipier. Qui ? Rien n'est encore officiel, mais Isack Hadjar semble être le mieux placé pour accompagner Verstappen. Un transfert qui semble écrit d'avance sur les dires du pilote français de Racing Bulls.
A 21 ans, Isack Hadjar réalise une très grande première saison en Formule 1. Ayant notamment réussi à accrocher un podium au volant de sa Racing Bulls, le Français pourrait d'ailleurs recevoir une très belle promotion pour 2026. En effet, aujourd'hui, il semble le mieux placé pour accompagner Max Verstappen chez Red Bull la saison prochaine. Hadjar pourrait donc prochainement faire le grand saut, ce qui l'emballe d'ores et déjà.
« Je me verrais faire équipe avec Verstappen ? Bien sûr »
Invité récemment de l'émission Clique, Isack Hadjar a été interrogé par Mouloud Achour sur le fait de faire équipe à l'avenir avec Max Verstappen. Le pilote Racing Bulls a alors confié à propos de ce scénario : « Si je suis Goku, c'est qui mon Freezer ? Max Verstappen. Dans Dragon Ball, ils finissent par faire équipe Goku et Freezer ? Oui. (Rires) Spoiler. Je me verrais faire équipe avec Verstappen ? Bien sûr. Et quelle line-up. Tu ne spoiles pas vraiment en disant, c'est la trajectoire. C'est écrit. C'est comme ça ».
« Moi ça me fait peur, mais ça m'excite de fou »
« Il faut que je sois avec le meilleur ? Oui c'est ça. Plein de gens refuseraient ou auraient peur d'être avec lui ? Mais moi ça me fait peur, mais ça m'excite de fou. Ça arrive très tôt dans ma carrière mais j'ai peut-être cette possibilité de réaliser un de mes objectifs. Tu me donnes la même voiture que le meilleur pilote au monde et il est juste à côté de moi. Et j'ai l'opportunité de me comparer à lui. Et j'ai les mêmes chances que lui », a poursuivi Isack Hadjar concernant le possible duo avec Max Verstappen.