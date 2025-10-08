F1 : Lewis Hamilton puni, c'est le choc !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dimanche à Singapour, Lewis Hamilton a fini la course sans frein, avant d'être sanctionné de cinq secondes, ce qui lui a fait perdre la septième place au profit de Fernando Alonso. Mais Jenson Button estime que la sanction n'était pas assez forte et s'étonne de la clémence de la FIA.

Lewis Hamilton a connu une nouvelle course galère dimanche à Singapour. Septième à l'arrivée, le pilote Ferrari a finalement été classé huitième après avoir écopé un pénalité de cinq secondes pour avoir coupé plusieurs virages dans le dernier tour. Alors qu'il avait perdu ses freins, le septuple champion du monde a du usé de cette stratégie pour ne pas finir dans le mur, et surtout défendre sa position face à Fernando Alonso. C'est la raison pour laquelle Jenson Button estime que la sanction infligée à Lewis Hamilton n'était pas suffisante.

Button pas convaincu par la sanction d'Hamilton « Honnêtement, je suis impressionné. Cinq secondes ? Ça ne semble pas beaucoup pour le nombre de virages qu'il n'a pas pris. Non, pas en course. Je l'ai souvent fait lors d'essais il y a 23 ans, mais pas en course. Normalement, on le sent aussi, et l'équipe sait qu'ils chauffent un peu », confie-t-il dans des propos accordés à Sky F1.