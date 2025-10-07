F1 : C’est terminé pour Verstappen, Red Bull confirme !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Cette saison, l'écurie Red Bull a eu du mal à maintenir une forme suffisante pour mettre à mal la domination de McLaren. Max Verstappen s'est vu être obligé de laisser sa couronne puisqu'il ne semblait plus être en mesure de se battre pour le titre mondial. Mais voilà que ses performances récentes lui ont redonné une petite chance. Chez Red Bull, on apprécie grandement ce regain de forme.

3ème du classement des pilotes, Max Verstappen reste sur des résultats très satisfaisants ces dernières semaines. Le pilote néerlandais a refait une partie de son retard au classement sur les McLaren et son écurie a montré qu'elle était enfin capable de rivaliser régulièrement. Laurent Mekies, le directeur français de l'équipe, c'est une immense satisfaction.

Red Bull annonce une bonne nouvelle En difficulté en milieu de saison dernière, Red Bull a laissé la mainmise sur le championnat à McLaren en 2025. L'écurie autrichienne était incapable de suivre le même rythme malgré les prouesses de pilotage de Max Verstappen. Mais les récents résultats montrent que l'écart n'est plus du tout le même. « Pour nous, pouvoir se battre pour la victoire signifie beaucoup après Monza et Bakou, qui sont très différents. On ne sait jamais avant d’arriver sur un circuit à fort appui aérodynamique. Nous avons réussi à trouver le bon rythme dès vendredi, nous étions dans le bon rythme lors des qualifications et nous étions très, très proches de la pole position. Et nous étions dans le bon rythme pendant la course. Nous avons terminé à seulement quelques secondes de George. C’est donc une bonne nouvelle. Cela signifie que ce que nous avons débloqué ne concerne pas uniquement les faibles appuis aérodynamiques. Nous ne changerons pas notre approche. Nous continuerons à prendre les courses les unes après les autres » déclare Laurent Mekies à Nextgen-Auto.