F1 - Alpine : Le coup de gueule de Pierre Gasly !

Pierrick Levallet

Pour Alpine, la saison ressemble à un calvaire interminable. L’écurie française ne parvient pas à redresser la barre et ne cesse de vivre des courses compliquées. Le Grand Prix de Singapour n’a d’ailleurs pas dérogé à la règle ce dimanche. Pierre Gasly a notamment terminé à la 19e place. Le pilote de 29 ans a donc poussé un coup de gueule sur sa situation.

«Ce n'est vraiment pas agréable de courir comme ça» « Partir depuis la voie des stands, coincé derrière l'aileron arrière d'une voiture pendant 50 tours... C'était juste une course ennuyeuse. Nous savions depuis la voie des stands que ça allait être difficile, mais pour l'instant, ce n'est vraiment pas agréable de courir comme ça. Nous ne sommes tout simplement pas assez compétitifs pour nous battre. C'est juste un peu frustrant » a d’abord pesté Pierre Gasly dans des propos rapportés par Motorsport.com.