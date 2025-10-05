F1 : Coup de théâtre, Pierre Gasly en plein calvaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Les week-ends se suivent se ressemblent pour Pierre Gasly depuis plusieurs mois. Le Français vit un véritable calvaire alors qu’Alpine détient clairement la pire monoplace du plateau. Ce samedi à Singapour, Gasly a tout simplement terminé dernier des qualifications du Grand Prix de Singapour. Un problème d’huile est venu condamner tout espoir de résultat pour le pilote de 29 ans.

Rien ne va plus pour Alpine et pour Pierre Gasly. Car si en début de saison, le pilote français réussissait à obtenir de précieux points pour son écurie en vue du classement du championnat des constructeurs, depuis plusieurs mois, le niveau de l’écurie française est en chute libre. Ce samedi encore, la séance de qualifications du Grand Prix de Singapour aura été un calvaire.

« On a eu un problème d'huile » Alors qu’il améliorait son chrono, Pierre Gasly a été victime d’un problème sur sa monoplace, et a donc terminé dernier de cette séance de qualifications. Au terme de cette dernière, le Français a révélé la nature de ce problème : « On a eu un problème d'huile. On est en train d'analyser ce qu'il s'est passé », confie-t-il au micro de Canal +.