F1 : Coup de théâtre, Pierre Gasly en plein calvaire !

Les week-ends se suivent se ressemblent pour Pierre Gasly depuis plusieurs mois. Le Français vit un véritable calvaire alors qu’Alpine détient clairement la pire monoplace du plateau. Ce samedi à Singapour, Gasly a tout simplement terminé dernier des qualifications du Grand Prix de Singapour. Un problème d’huile est venu condamner tout espoir de résultat pour le pilote de 29 ans.
Rien ne va plus pour Alpine et pour Pierre Gasly. Car si en début de saison, le pilote français réussissait à obtenir de précieux points pour son écurie en vue du classement du championnat des constructeurs, depuis plusieurs mois, le niveau de l’écurie française est en chute libre. Ce samedi encore, la séance de qualifications du Grand Prix de Singapour aura été un calvaire.
« On a eu un problème d'huile »
Alors qu’il améliorait son chrono, Pierre Gasly a été victime d’un problème sur sa monoplace, et a donc terminé dernier de cette séance de qualifications. Au terme de cette dernière, le Français a révélé la nature de ce problème : « On a eu un problème d'huile. On est en train d'analyser ce qu'il s'est passé », confie-t-il au micro de Canal +.
« C'est embêtant de ne pas pouvoir se donner les moyens »
« J'étais en train d'améliorer de quatre dixièmes et demi donc c'est sûr qu'on serait remonté, maintenant, on sait que c'est très difficile ici. C'est embêtant de ne pas pouvoir se donner les moyens, mais c'est comme ça et il va falloir se concentrer sur demain », conclut Pierre Gasly.