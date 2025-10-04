F1 - Transfert avec Verstappen : Red Bull répond cash !

Pierrick Levallet

Depuis plusieurs semaines maintenant, les rumeurs fusent concernant le prochain coéquipier de Max Verstappen chez Red Bull. Certaines font notamment écho d’une arrivée d’Isack Hadjar aux côtés du Néerlandais, et d’un retour de Yuki Tsunoda chez Racing Bulls. L’écurie autrichienne a néanmoins avoué n’avoir pas encore pris la moindre décision pour la saison prochaine.

Il pourrait y avoir du mouvement chez Red Bull à l’issue de la saison. Max Verstappen pourrait potentiellement avoir un nouveau coéquipier la saison prochaine. Yuki Tsunoda n’arrive pas à convaincre son monde alors qu’Isack Hadjar fait sensation chez Racing Bulls. Des rumeurs ont donc fait écho d’une arrivée du Français aux côtés de Max Verstappen et d’un retour du Japonais chez l’écurie sœur. Red Bull a toutefois fait savoir qu’aucune décision n’avait été prise à ce sujet.

«Aucune décision n’a été prise concernant le pilote qui épaulera Max Verstappen» « Nous n’avons rien à dire à ce sujet ou sur les autres rumeurs. Aucune décision n’a été prise concernant le pilote qui épaulera Max Verstappen chez Red Bull Racing en 2026, ni concernant les deux baquets chez Racing Bulls » a confié un porte-parole de l’écurie autrichienne dans des propos rapportés par NextGen-Auto.