Verstappen : L'annonce qui fait trembler la F1 !

Vainqueur des deux derniers Grand Prix à Monza et à Bakou, Max Verstappen met la pression sur McLaren en ce qui concerne le classement du championnat du monde. Attendu au tournant ce week-end à Singapour, le quadruple champion du monde a évoqué ses chances de cinquième titre ce vendredi, estimant que cette possibilité existait bel et bien.

Sur une très belle dynamique, Max Verstappen peut-il aller chercher une troisième victoire consécutive ce week-end du côté de Singapour ? Revenu dans ses meilleures dispositions, le Néerlandais impressionne. Vainqueur à Monza puis Bakou, le pilote Red Bull met la pression sur Lando Norris et Oscar Piastri, à qui le titre était pourtant promis en cette année 2025.

Remontée spectaculaire pour Verstappen ? Rattrapant petit à petit son retard, Max Verstappen commence à faire croire que l’exploit d’une incroyable remontée au classement est possible. Alors qu’il n’a jamais gagné à Singapour, ce Grand Prix pourrait définitivement le faire rentrer dans la légende, et lui permettre d’accentuer la pression sur McLaren. En tout cas, interrogé à ce sujet ce vendredi, le quadruple champion du monde ne nie pas la possibilité de tout renverser.