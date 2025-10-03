Verstappen : L'annonce qui fait trembler la F1 !

Vainqueur des deux derniers Grand Prix à Monza et à Bakou, Max Verstappen met la pression sur McLaren en ce qui concerne le classement du championnat du monde. Attendu au tournant ce week-end à Singapour, le quadruple champion du monde a évoqué ses chances de cinquième titre ce vendredi, estimant que cette possibilité existait bel et bien.
Sur une très belle dynamique, Max Verstappen peut-il aller chercher une troisième victoire consécutive ce week-end du côté de Singapour ? Revenu dans ses meilleures dispositions, le Néerlandais impressionne. Vainqueur à Monza puis Bakou, le pilote Red Bull met la pression sur Lando Norris et Oscar Piastri, à qui le titre était pourtant promis en cette année 2025.
Remontée spectaculaire pour Verstappen ?
Rattrapant petit à petit son retard, Max Verstappen commence à faire croire que l’exploit d’une incroyable remontée au classement est possible. Alors qu’il n’a jamais gagné à Singapour, ce Grand Prix pourrait définitivement le faire rentrer dans la légende, et lui permettre d’accentuer la pression sur McLaren. En tout cas, interrogé à ce sujet ce vendredi, le quadruple champion du monde ne nie pas la possibilité de tout renverser.
« Nous n’avons vraiment rien à perdre »
« 50 %, parce que soit je le fais, soit je ne le fais pas. Nous n’avons vraiment rien à perdre. En tant qu’équipe, c’est ainsi que nous abordons les choses », confie ainsi Max Verstappen lorsqu’interrogé sur son pourcentage de chance de titre, le tout dans des propos relayés par F1Only.