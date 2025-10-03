F1 : Pierre Gasly annonce sa nouvelle équipe à la surprise générale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Max Verstappen va-t-il lancer des vocations ? Engagé sur la Nordschleife du Nürburgring en GT3 le week-end dernier, le Néerlandais confirme que sa volonté est bien d'explorer toutes les catégories possibles. Ce qui ne laisse pas insensible Pierre Gasly, qui évoque même des discussions avec Alpine pour tester l'Hypercar de la marque française.

C'est désormais devenu une habitude. Le week-end dernier, Max Verstappen a profité de l'absence de courses en F1 pour s'illustrer en GT3. Sur la Nordschleife du Nürburgring, le pilote néerlandais s'est d'ailleurs imposé au volant... d'une Ferrari. Et cela semble donner des idées à Pierre Gasly, qui valide totalement les choix de Max Verstappen.

Verstappen en GT3, Gasly valide... « Oui, j'ai vu quelques highlights. Je suis allé sur internet pour regarder le départ de la course. Et j'ai regardé certaines choses pour voir comment ça s'était passé. Je dois dire que je trouve ça vraiment cool. C'est génial pour Max d'avoir l'opportunité d'organiser ce genre de choses. [...] Il en est arrivé à un point où il a son équipe [Verstappen.com Racing, dont les voitures sont exploitées par Emil Frey Racing], il a ses voitures [une Ferrari 296 GT3 dans ce cas-là], il a... Disons qu'il a une bonne situation pour faire ce genre de courses. Je pense que c'est formidable pour le sport », confie-t-il dans des propos rapportés par Motorsport.com.